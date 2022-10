RC Lens Mercato : Une figure du RCL signe à l'OGC Nice !

Publié par Thomas le 03 octobre 2022 à 17:54

Toujours en quête de renforts pour parfaire le futur du club, l'OGC Nice est en passe d'officialiser l'arrivée de l'un des hommes forts du RC Lens.

RC Lens Mercato : Florent Ghisolfi rejoint le projet de l’OGC Nice

C’est un mini coup de tonnerre qui s’abat sur le football français. Véritable bras droit de Franck Haise et homme fort du recrutement lensois ces dernières années, Florent Ghisolfi va quitter ses fonctions au RC Lens ces prochaines heures pour rallier une autre écurie du championnat de France, l’OGC Nice. Le club azuréen, sans directeur sportif depuis plusieurs semaines, était en négociations avancées avec Monsieur Mercato du RCL et aurait trouvé un accord total pour sa venue.

Comme le révèle L’Équipe en exclusivité ce lundi, Florent Ghisolfi aurait donné son feu vert aux Aiglons pour une arrivée imminente en vue du prochain mercato hivernal. Très ambitieux cet été mais sans réelles satisfactions depuis la reprise, le mercato niçois déçoit et soulève de nombreuses incertitudes. Marqué par une instabilité à tous les niveaux depuis le départ de Christophe Galtier vers le PSG en début d’été, l’OGC Nice voyait son recrutement graviter autour de trois hommes : Jean-Pierre Rivère (président du Gym), Dave Brailsford (patron d'Ineos) et Fabrice Bocquet (directeur général). Alors que plusieurs pistes étaient à l'étude au poste de directeur sportif, le club azuréen a tranché pour un profil de dénicheur de talent comme Florent Ghisolfi.

Florent Ghisolfi s’en va du RCL à son apogée

Après des expériences au Stade de Reims, le FC Lorient et même le PSG (section féminine), Florent Ghisolfi intégrait en 2019 la cellule de recrutement des Sang et Or. Alors qu’il semblait au sommet de son art, réussissant à bâtir un effectif séduisant et compétitif, le directeur sportif de 37 ans a fait le choix du changement.

Malgré le nouveau succès du RCL contre l’ OL ce dimanche, le choix de l’ancien milieu de terrain de quitter l’Artois est acté. Si plusieurs noms plus clinquants étaient étudiés, L’Équipe dévoile que Florent Ghisolfi a été retenu pour sa faculté à bâtir une équipe cohérente. Mis en lumière pour ses recrutements intelligents (Doucouré, Fofana, Medina, Openda), le dirigeant a également su faire émerger plusieurs joueurs inconnus comme Jonathan Clauss ou encore Przemislaw Frankowski. Alors que de nombreuses rumeurs annoncent un départ proche de Lucien Favre, l’arrivée de Ghisolfi confirme les ambitions de renouveau du board niçois.