RC Strasbourg : Le RCSA récupère du lourd avant Angers SCO

Publié par Jules le 04 octobre 2022 à 16:04

Le RC Strasbourg, dans une situation très délicate en championnat, devra se relancer contre Angers SCO ce week-end, avec des renforts de taille.

RC Strasbourg : Des renforts importants pour le match de la peur

Le week-end prochain, le RC Strasbourg, 18e, se déplace sur la pelouse d'Angers SCO, 15e de Ligue 1, pour un match de bas de tableau qui promet d'être animé. En effet, le RCSA est toujours en quête de sa première victoire de la saison tandis qu'une défaite ce week-end permettrait à Angers de prendre de la distance sur la zone rouge et donc du club alsacien.

Pour ce match néanmoins, le RC Strasbourg sera quasiment au complet. En effet, Julien Stéphan pourra compter sur deux joueurs importants de l'effectif pour le prochain match de Ligue 1. Une excellente nouvelle, puisqu'il s'agit d'Adrien Thomasson et de Ronaël Pierre-Gabriel, tous les deux très importants dans le dispositif de l'ancien coach du Stade Rennais. De plus, même s'il est suspendu pour ce match, Gerzino Nyamsi espère bien voir la commission de discipline être clémente à son encontre et retirer son carton rouge.

Une saison galère pour le RCSA ?

Le RC Strasbourg devra rehausser son niveau de jeu si le club alsacien veut s'éviter une saison très galère. En effet, avec seulement 5 points pris en 9 matchs de Ligue 1 depuis le début de la saison, le RCSA fait réellement partie des cancres de notre championnat. Une situation particulièrement inquiétante, d'autant plus que le RC Strasbourg est la seule équipe à ne toujours pas avoir connu le succès cette saison.

Largement touché par les blessures et les suspensions, le RC Strasbourg a du mal à trouver une véritable stabilité dans son effectif, d'autant plus que les cadres de la saison passée sont blessés ou en méforme depuis le début de saison. Auteur de 12 buts et 8 passes décisives la saison passée, Ludovic Ajorque est blessé depuis plusieurs semaines et n'a disputé que 7 rencontres pour une seule petite réalisation.