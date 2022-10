Barça : Le FC Barcelone demande des comptes auprès de l'UEFA

Publié par Enzo Vidy le 05 octobre 2022 à 17:53

Battu hier à San Siro par l'Inter Milan, le Barça, qui s'estime lésé par l'arbitrage, a décidé de déposer plainte auprès de l'UEFA.

Barça : L’arbitrage d’hier soir au cœur d’une énorme polémique

Sale soirée hier soir pour les Blaugranas. Battus 1-0 par l’Inter Milan à San Siro, les Catalans se retrouvent troisième du groupe avec six points de retard sur le leader, le Bayern Munich, et trois points sur leur adversaire du soir. Si la défaite fait mal au FC Barcelone, elle est surtout injuste selon les Barcelonais. En conférence de presse d’après-match, l'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, a pointé du doigt l’arbitrage.

"Je suis indigné... J'aurais voulu parler avec l'arbitre pour comprendre ses décisions. Cela n'a pas de sens, c'est une injustice. Je ressens de l'indignation, je ne peux pas le cacher, je pense que l'arbitre devrait venir donner des explications."

En effet, alors que l'on entre dans le temps additionnel à San Siro, le Barça, ainsi mené 1-0, va avoir une grosse situation. Sur un centre venu de la droite, le latéral droit de l’Inter Milan, Denzel Dumfries, veut dégager le ballon de la tête, mais le repousse avec son bras droit complètement décollé du corps. Les joueurs Blaugranas courent immédiatement vers l’arbitre qui était relativement proche de l’action. Ce dernier indiquera au Barcelonais qu’il n’y a rien, et ne fera même pas appel à l’assistance vidéo. Une décision qui scandalise toute la Catalogne depuis hier soir.

Barça : Le FC Barcelone ne veut pas en rester là

Criant à l’injustice la plus totale depuis le coup de sifflet final, le FC Barcelone estime que cette erreur lui coûte très cher sur le plan comptable. De plus, l’arbitre n’a même pas voulu donner d’explication sur le fait qu’il n’a même pas été consulté par le VAR. De ce fait, le média espagnol AS a annoncé ce matin que le FC Barcelone va déposer plainte auprès de l’UEFA concernant les décisions prises par l’arbitre du soir, mais aussi et surtout pour remettre en cause l’arbitre chargé de l’assistance vidéo hier soir, Paul van Boekel.

Pour le club catalan, ce dernier aurait dû interpeller l’arbitre centrale sur la main flagrante de Dumfries. Cette défaite vient nettement réduire les chances de qualification du Barça qui va devoir s’imposer face au club interiste la semaine prochaine, et surtout faire un résultat au Camp Nou face au Bayern. Et au vu de la forme actuelle des Allemands, ce n’est pas gagné !