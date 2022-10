PSG Mercato : Le retour de Lionel Messi déjà bouclé à Barcelone ?

Publié par JEAN-LUC D le 04 octobre 2022 à 21:21

Alors que le PSG travaille sur son offre pour prolonger le contrat de Lionel Messi, le Barça aurait d’ores et déjà bouclé le retour de son ancien capitaine.

PSG Mercato : L’offre du Paris SG pour Messi dévoilée

Satisfait de l’impact de l’effet Lionel Messi sur le développement du label PSG, Nasser Al-Khelaïfi et la direction du club de la capitale ont pris la résolution de proposer au septuple Ballon d’Or de rester en Ligue 1 au-delà du 30 juin 2023, date initiale de l’expiration de son engagement initial. Selon plusieurs sources concordantes, le Champion de France en titre voudrait activer l’option d’une saison supplémentaire contenue dans le bail signé par le joueur de 35 ans en août 2021, plus une année optionnelle.

En cas d’accord, Messi serait désormais lié au Paris SG jusqu’en juin 2024 avec une autre saison en option. Pour convaincre le meilleur buteur de l’histoire du FC Barcelone d’accepter sa proposition, le PSG lui garantirait de continuer à toucher les 30 millions d’euros net par an qu’il perçoit depuis son arrivée. Quoiqu’alléchante, cette offre n’aurait pas suffi puisque le natif de Rosario aurait tranché et pris la décision de retourner à Barcelone l’été prochain.

PSG Mercato : Lionel Messi de retour au Barça le 1er juillet 2023

En effet, la journaliste Veronica Brunati a assuré ce mardi, via sa page Twitter, que l’international argentin allait retourner au FC Barcelone à partir du 1er juillet 2023. Après avoir assisté au départ de Lionel Messi dès son retour à la présidence du club catalan, Joan Laporta pousse en coulisses depuis plusieurs pour faire revenir le meilleur joueur de l’histoire des Blaugranas afin de lui permettre de connaître une sortie plus honorable.

Le successeur de Josep Maria Bartomeu en a même fait une affaire personnelle. Les décideurs barcelonais seraient même prêts à se débarrasser de certains gros salaires comme Jordi Alba, Sergio Busquets et Gérard Piqué pour rendre possible le retour de Messi. Et ils seraient sur le point d’y arriver. Pas si vite, selon l’entourage de l’attaquant parisien.

PSG Mercato : L’entourage de Lionel Messi calme le Barça

En effet, d’après les informations du média argentin TyC Sports, l’entourage de Lionel Messi aurait démenti tout accord avec le Barça pour un éventuel retour en Liga. Selon les membres de la famille Messi, cette information serait une invention du club culé. Concentré sur le Paris Saint-Germain avec les yeux rivés vers sa dernière Coupe du Monde avec l’Argentine, le protégé de Christophe Galtier ne prendra aucune décision pour son avenir avant la fin de la compétition qui aura lieu au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022.

Affaire à suivre donc…