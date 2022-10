OGC Nice : Un gros forfait en attaque avant Slovacko, la compo !

Publié par Enzo Vidy le 06 octobre 2022 à 12:41

En déplacement du côté de la République Tchèque pour affronter le Slovacko, l'OGC Nice de Lucien Favre fait face à un terrible coup dur.

OGC Nice : Andy Delort forfait pour le match de ce soir

Voilà une absence dont se serait bien passé Lucien Favre. Le club de l'OGC Nice a communiqué le groupe qui se déplace en République Tchèque pour le match face au Slovacko en Conference League, et Andy Delort ne figure pas dans le groupe. D'après le club des Aiglons, il serait touché au mollet, ce qui justifierait sa non-convocation dans le groupe de Lucien Favre. Buteur à seulement deux reprises avec le Gym cette saison, l'international algérien semble avoir du mal à lancer sa saison.

Cependant, ses dernières prestations au côté de son acolyte Gaëtan Laborde sont plutôt convaincantes. L'ancien duo qui a fait le bonheur du MHSC commence à retrouver ses repères. Malheureusement, les deux joueurs n'auront pas l'occasion de s'exprimer ensemble sur le front de l'attaque du Gym ce soir, suite à cette absence inattendue de l'international algérien.

OGC Nice : Gagner pour reprendre de la confiance

Malgré une prestation honorable au Parc des Princes samedi dernier, les Niçois se sont tout de même inclinés en fin de match et occupent une triste 13e place du championnat. Les joueurs de Lucien Favre restent sur deux défaites en Ligue 1, et en Conference League, le bilan n'est pas plus positif qu'en championnat. Avec deux nuls lors des deux premiers matchs, les Aiglons n'ont que deux petits points dans un groupe largement abordable. Le déplacement de ce soir pour affronter le Slovacko doit absolument se solder par une victoire pour envisager l'avenir plus sereinement dans cette compétition.

En Ligue 1, le calendrier est plutôt clément pour les prochains matchs du Gym. Avec la réception de l'ESTAC et un déplacement à Auxerre, les Niçois ont tout intérêt à s'imposer et à prendre un maximum de points pour refaire le plein de confiance et se redonner de l'air au classement.

Compo probable de l'OGC Nice :

Gardien : Bulka

Défenseurs : Todibo, Dante (c), Viti

Milieux de terrain : Atal, Lemina, Thuram, Bryan

Attaquants : Pépé, Laborde, Dio