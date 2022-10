AJ Auxerre : De bonnes nouvelles avant Clermont Foot pour l'AJA

Publié par Enzo Vidy le 07 octobre 2022 à 15:07

Après le nul concédé sur sa pelouse face au SB29, l'AJ Auxerre reçoit Clermont Foot et enregistre des nouvelles rassurantes concernant ses joueurs.

AJ Auxerre : L'infirmerie commence à se vider

Pas épargné par les blessures depuis le début de la saison, l'AJA a vu son infirmerie se remplir ces dernières semaines. Cependant, de nombreux retours sont à mentionner avant le match face à Clermont Foot. D'abord, c'est Mathias Autret qui retrouve les terrains avec ses partenaires, après avoir été touché par la grippe ces derniers jours. Il devrait pouvoir assurer sa place dans le groupe qui se déplace à Clermont dimanche. Autre satisfaction pour Jean-Marc Furlan, les retours d'Alexandre Coeff, Gauthier Hein et Gaëtan Charbonnier qui reviennent progressivement à l'écart du groupe pour le moment.

Enfin, Paul Joly, qui était absent lors du dernier entraînement de son équipe, devrait lui aussi pouvoir être du voyage du côté de Clermont-Ferrand. Des nouvelles rassurantes pour le coach de l'AJ Auxerre qui va devoir ramener quelque chose de ce déplacement important en Auvergne.

AJ Auxerre : Retrouver le goût de la victoire

Actuellement 14es du championnat, les Auxerrois sont sur une triste série de cinq matchs sans victoire. Avec notamment quatre défaites lors des cinq dernières rencontres, l'AJA doit absolument prendre des points ce week-end, et si possible sans encaisser de but. En effet, la défense de l'AJ Auxerre est la deuxième plus mauvaise défense de Ligue 1 avec 20 buts encaissés en neuf rencontres, soit l'équivalent d'un peu plus de deux buts par match. Un nombre bien trop élevé pour espérer se maintenir en fin de saison.

Dimanche, c'est du côté de Clermont qu'il faudra retrouver le succès que les joueurs d'Auxerre n'ont plus connu depuis le 27 août lors de la réception du RC Strasbourg avec une victoire 1-0. Pour la rencontre de dimanche, Jean-Marc Furlan devra se passer de Julian Jeanvier, expulsé lors du match nul 1-1 à l'Abbé-Deschamps face au Stade Brestois.