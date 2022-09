AJ Auxerre : Avant Brest, Jean-Marc Furlan pointe un problème à l'AJA

Fraichement promu, l' AJ Auxerre est actuellement 16e de Ligue 1 et va jouer sa survie dans l'élite tout au long de la saison en championnat.

Interrogé en conférence de presse avant le match face au Stade Brestois, Jean-Marc Furlan est revenu sur le début de saison compliqué de l' AJ Auxerre, qui se classe à la 16e place de Ligue 1, à seulement trois points du dernier, l'AC Ajaccio. Le coach auxerrois regrette notamment "des gros problèmes de forme" qui ont embêté l' AJA durant le début de la saison.

"Les derniers matches, on a eu des gros problèmes de forme et de blessures par rapport à nos défenseurs. Sur les premiers matches, tout se passait bien. Mais évidemment, si tu me demandes à moi, je ne veux pas prendre de but. D'ailleurs, l'an dernier, on était parmi les meilleures défenses du championnat. Mais là, on a dû avoir beaucoup de roulement, ce qui te pénalise beaucoup."