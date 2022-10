Angers SCO Mercato : Un nouveau directeur nommé au SCO

Publié par ALEXIS le 07 octobre 2022 à 14:50

Angers SCO a trouvé le successeur de Mohamed Toubache-Ter pour prendre la direction de la communication. Il s’agit d’un nouveau venu dans le milieu du football.

Angers SCO Mercato : Mohamed Sifaoui, nouveau directeur de la communication

Un an après le départ de Mohamed Toubache-Ter de ses fonctions de responsable de la communication d'Angers SCO, le club Anjou a trouvé le successeur de l’Insider. D’après Le Courrier de l’Ouest, le président Saïd Chabane a porté son choix sur Mohamed Sifaoui, un Franco-Algérien de 55 ans. Le nouveau directeur de la communication du SCO n’est pas connu dans le monde du football, mais il bénéficie de la confiance du patron du club de Maine-et-Loire. Saïd Chabane aurait confirmé l’information de la source en interne. Mohamed Sifaoui devrait officiellement prendre ses fonctions à partir de lundi, selon le média régional.

Le successeur de Toubache-Ter est journaliste, écrivain et réalisateur. Il est connu pour ses prises de position et écrits qui lui valent d’être sous protection policière depuis près de 20 ans. Présent au stade Raymond-Kopa, vendredi dernier, pour assister au match entre Angers SCO et l'OM (0-3), Mohamed Sifaoui était justement protégé par des policiers d'après le média.

Le SCO concentré sur le match contre le RC Strasbourg

Après la réception de l’Olympique de Marseille, les Scoïstes reçoivent encore cette semaine, lors de la 10e journée de Ligue 1. Ils accueillent le RC Strasbourg, dimanche à 15h. Gérald Baticle et son équipe veulent profiter de la période de gros doute des Alsaciens pour renouer avec la victoire. En effet, le RCSA n’a pas encore gagné de matchs cette saison en Ligue 1 en 9 journées disputées. Le coach d’Anjou a déclaré :

« Quel que soit l’équipe ou le Club, nous avons des leviers que nous pouvons transformer en force. Mon staff et moi nous concentrons pour relancer nos résultats. J’attends mes joueurs dans le progrès. Je veux voir de l’amélioration et de l’agressivité dès ce week-end. Il faut rester en rythme, intensité et concentré sur le travail. »

Le défenseur Cédric Hountondji ne rêve aussi que des trois points de la victoire pour l'Angers SCO : « Jouer Strasbourg va être un match intéressant. Il faut gagner ce match-là. »