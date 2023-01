Angers SCO Mercato : Un taulier du SCO courtisé par Brighton

Publié par Jules le 19 janvier 2023 à 18:30

En quête de renforts pour la deuxième partie de saison, Angers SCO pourrait également voir partir un titulaire indiscutable de son effectif.

Lanterne rouge de Ligue 1 depuis de nombreuses journées, l'avenir d'Angers SCO en Ligue 1 est fortement remis en cause cette saison. Avec seulement 9 points en 19 journées, et une série de 11 défaites consécutives en championnat, le SCO doit vite relever la tête pour s'éviter une fin de saison catastrophique et une issue cauchemardesque. En effet, les Angevins accusent déjà un retard de 7 points sur le RC Strasbourg, 16e et premier non relégable en bas du tableau.

Ces derniers jours, alors qu'Angers SCO doit se renforcer pour tenter de sauver sa peau en Ligue 1, c'est principalement dans le sens des départs que ça s'agite pour les Scoïstes, avec notamment le départ d'Azzedine Ounahi qui est en très bonne voie. Ces dernières heures, un autre élément important du SCO a été annoncé dans le viseur d'un club anglais, puisque, d'après les informations de Foot Mercato, Brigthon se pencherait sur le cas de Souleyman Doumbia pour cet hiver.

Angers SCO Mercato : Brighton se renseigne pour Souleyman Doumbia

Titulaire indiscutable au poste de latéral gauche avec Angers SCO, Souleyman Doumbia semble avoir attiré l'oeil de Brighton durant ce mercato hivernal. En effet, l'international ivoirien de 26 ans arrive en fin de contrat en juin prochain, ce qui pourrait s'avérer être une bonne affaire pour le club anglais, qui cherche à se renforcer à bas prix lors du mois de janvier.

Comme l'explique le média en ligne, il n'est néanmoins pas exclu que Brighton attende jusqu'au mois de juin pour approcher Souleyman Doumbia, qui pourrait ainsi finir la saison à Angers SCO. Néanmoins, il semble presque admis que le latéral gauche ivoirien, qui n'a toujours pas prolongé son contrat en Anjou, soit sur le point de quitter les Scoïstes dans les prochains mois.