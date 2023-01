Angers SCO Mercato : Un crack de Ligue 2 dans le viseur du SCO

Publié par Enzo Vidy le 13 janvier 2023 à 11:22

Alors que les choses évoluent dans le sens des départs avec Azzedine Ounahi, Angers SCO aurait ciblé un crack de Ligue 2 pour se renforcer.

Toujours 20e de Ligue 1 à l'issue de la 18e journée, Angers SCO n'arrive pas à se sortir la tête de l'eau. Malgré une qualification en Coupe de France le week-end dernier à Strasbourg, les Angevins ont concédé une 10e défaite consécutive en championnat mercredi en s'inclinant 2-0 au Parc des Princes.

Avec 7 points de retard sur le premier non relégable, la situation devient critique et les rêves de maintien dans l'élite s'envolent peu à peu pour Angers SCO. Le mercato hivernal est l'une des dernières solutions pour corriger le tir au SCO, et les choses évoluent ces dernières heures. Si Azzedine Ounahi est de plus en plus proche d'un départ cet hiver, Sofiane Boufal pourrait quant à lui finir la saison à Angers SCO. En ce qui concerne les arrivées, les dirigeants angevins seraient très attentifs à un attaquant évoluant en Ligue 2.

Angers SCO Mercato : Le SCO s'intéresse à Jérémy Livolant

D'après les informations du journaliste Clement Carpentier, les dirigeants d'Angers SCOse seraient positionnés sur le dossier Jérémy Livolant. Âgé de 25 ans, l'ailier droit de l'En Avant Guingamp marche sur l'eau depuis le début de la saison, et s'est déjà offert 7 buts et 2 passes décisives en 18 matches de Ligue 2.

Le 6 août dernier, à l'occasion de la deuxième journée de Ligue 2 à Laval, Jérémy Livolant s'offre un but venu d'ailleurs grâce à une demi-volée exceptionnelle d'environ 40 mètres. Angers SCO n'est cependant pas seul sur le dossier puisque les Girondins de Bordeaux semblent tenir la corde pour s'attacher les services du joueur guingampais, et a d'ores et déjà formulé une offre à l'ailier de 25 ans d'après les informations de Foot Mercato. Le dossier s'annonce assez complexe pour Angers SCO.