RC Lens : Seko Fofana s’implique pour le successeur de Ghisolfi

Le départ de Florent Ghisolfi affecte le vestiaire du RC Lens, car il était très apprécié. Seko Fofana espère la nomination d'un directeur sportif aussi compétent.

Florent Ghisolfi a décidé de quitter le RC Lens où il a passé trois saisons remarquables. Très apprécié au sein du club Artois, le directeur sportif du RCL a jeté un sérieux coup de froid dans le vestiaire des Sang et Or, lors de l’annonce officielle de son départ à l’OGC Nice en pleine saison. En plus d’Arnaud Pouille (directeur général) et de Franck Haise (entraîneur), et des joueurs avec qui il était très proche, sont affectés par la nouvelle tombée lundi. Dans sa réaction sur le départ de Florent Ghisolfi, Seko Fofana a reconnu qu’il a été abattu par l’annonce.

« C’est une annonce qui nous a marqués. On sait l’importance de Florent dans le projet du RC Lens. Les décisions lui appartiennent, on est concentré sur ce que l’on doit faire sur le terrain. Je suis un peu touché personnellement parce qu’il a participé principalement à ma venue, mais dans le monde professionnel, on est amené à prendre des décisions, il faut les accepter. »

Le capitaine du RCL met la pression pour le nouveau directeur sportif

Arnaud Pouille a livré quelques indices sur le profil du successeur de Florent Ghisolfi. Et la tendance est favorable à Grégory Lorenzi du Stade Brestois. Même si le concerné se refuse à tout commentaire sur la rumeur qui l’annonce au poste de directeur sportif du RC Lens, des contacts existent bien entre lui et la direction lensoise. En attendant la nouvelle nomination, Seko Fofana espère l’arrivée d’un responsable, dont le profil est proche de celui de Florent Ghisolfi.

« Tout le monde a été affecté, mais le club sait ce qu’il a à faire par la suite. Ce sera au club de prendre les meilleures décisions possible pour amener des personnes compétentes qui amèneront un plus au club. On est en train de faire un projet avec le club… Ce sera peut-être un peu différent, mais on doit être les plus professionnels possible sur le terrain. »