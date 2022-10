RC Strasbourg : Un match important attend le RCSA

Le RC Strasbourg est en crise. Tandis que le club n'a toujours pas remporté le moindre match, Julien Stéphan s'attend à un match important.

Le RC Strasbourg est actuellement 19e de Ligue 1 et est toujours à la recherche de sa première victoire de la saison en championnat. En effet, les hommes de Julien Stéphan passent totalement à côté de leurs débuts de saison et tenteront de relancer la machine face à Angers, ce dimanche, dans le cadre de la 10e journée. En conférence de presse, le coach du RCSA ne veut pas se montrer alarmiste pour autant.

"C'est un match important, il faut le dire. C'est un match important, qui ne sera pas déterminant, mais c'est un match important pour les deux équipes. [...] Donner un adjectif encore plus fort que celui-là non, il est encore trop tôt dans la saison, mais c'est un match important."

Julien Stéphan, durant son point presse n'a cessé de dire que ce match était important pour le RC Strasbourg, même s'il refuse d'employer un mot plus fort que celui-ci puisque l'on est encore en tout début de saison et que, visiblement, sa place sur le banc du RCSA n'est pas menacée, pour le moment.

Le coach du RC Strasbourg s'est également prononcé, durant sa conférence de presse, sur l'infirmerie du RCSA. Si Thomasson et Pierre-Gabriel sont revenus à l'entrainement cette semaine, un joueur essentiel devrait, quant à lui, manquer à l'appel contre Angers.

"On a rentré (Adrien) Thomasson en séance complète hier, Ronaël (Pierre-Gabriel) en toute fin de séance, donc on va voir. Ludovic (Ajorque) sera out. C'est long, c'est très long."