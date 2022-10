OM : Igor Tudor au coeur d’un nouveau conflit à Marseille ?

Publié par Timothée Jean le 08 octobre 2022 à 00:53

S’il a retourné l’opinion publique à l’ OM, enchaînant de bons résultats, Igor Tudor doit désormais gérer un nouveau problème concernant Dimitri Payet.

OM : Igor Tudor en désaccord avec Dimitri Payet

En quête d’un nouvel entraîneur capable de poursuivre le travail de Jorge Sampaoli, l’ OM a déniché la perle rare avec Igor Tudor. Réputé aussi pour son tempérament de feu, le technicien croate a immédiatement effectué des choix fort au sein de l’effectif marseillais. Certains cadres du vestiaire en ont fait les frais à l’image de Dimitri Payet.

Indispensable la saison dernière dans le jeu phocéen, le milieu offensif de 35 ans doit dorénavant se contenter d’un statut de remplaçant à Marseille. La preuve, il a été laissé sur le banc de touche lors de la victoire face au Sporting Portugal (4-1) en Ligue des champions. Dimitri Payet n’a été titularisé qu’à trois reprises lors des neuf premières journées de Ligue 1. Et son entraîneur n’aurait pas l’intention de revoir ses plans pour une raison précise. Selon les informations du journaliste de RMC Sport, Florent Germain, le technicien marseillais estime que le Réunionnais est « en surpoids », donc passé assez compétitif à ses yeux. Ce traitement ne serait pas du goût du principal concerné.

Dimitri Payet pas satisfait de son temps de jeu

Toujours selon la source, Dimitri Payet ne serait pas du tout satisfait de son temps de jeu cette saison et est déterminé à retrouver son statut de titulaire le plus rapidement possible. Malgré cette situation frustrante, le capitaine marseillais reste exemplaire et très professionnel dans le vestiaire de l’Olympique de Marseille.

Il semble pour le moment avoir aucune animosité entre le joueur et son entraîneur, même si quelques tensions avaient eu lieu en début de saison. Pour l’heure, l’ancien meneur de l’ASSE sait ce qui lui reste à faire pour retrouver un rôle central sous les ordres d’Igor Tudor. Il devrait d’ailleurs être aligné ce samedi lors du match entre l'OM et l'AC Ajaccio comptant pour la 10e journée de Ligue 1.