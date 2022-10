Mercato OM : Une destination déjà écartée pour Gerson !

Publié par Timothée Jean le 07 octobre 2022 à 14:53

L’hypothèse d’un départ du milieu offensif de l’ OM, Gerson, prend de l’ampleur. Mais une destination est d’ores et déjà écartée pour le Brésilien.

Mercato OM : Gerson loin d'un retour au Brésil

Alors que les recrues estivales, Alexis Sanchez et Amine Harit, rayonnent dans le secteur offensif de l’OM, Gerson est lui en retrait. En effet, l’international brésilien réalise un début de saison mitigé à l’Olympique de Marseille, où il n’est plus considéré comme un titulaire incontournable aux yeux du nouvel entraîneur Igor Tudor. Tonitruant la saison dernière, le milieu offensif semble retomber dans ses travers et doit dorénavant se contenter d’un statut de remplaçant à Marseille.

Ce traitement renforce forcément les rumeurs autour de son avenir, alors qu’un retour au Brésil est régulièrement évoqué ces derniers mois. Les clubs de Flamengo et Palmeiras ne seraient pas contre l’idée de le rapatrier. Sauf que l’avenir de Gerson ne devrait pas s’écrire au Brésil. Sur sa chaîne YouTube, le journaliste brésilien Jorge Nicolas a en effet démenti la possibilité d'un retour de Gerson dans le championnat brésilien. Il explique que le joueur de 25 ans reste hors de portée des ressources financières de Palmeiras et Flamengo. D’autant plus que l’ OM attendrait un chèque de plus 30 millions d’euros pour son transfert.

« Chaque jour, de nouvelles spéculations surgissent sur Gerson. Avant d'enregistrer cette vidéo, j'ai parlé aux représentants des deux clubs. Aucune possibilité de recruter Gerson à Palmeiras, le joueur est considéré comme extrêmement cher pour la réalité financière du club », a-t-il confié.

Gerson ne songe pas à un départ de Marseille

Mais qu’en pense le principal concerné ? Resté sur le banc de touche contre le Stade Rennais (1-1) avant la trêve internationale, Gerson a signé son retour dans le onze de départ marseillais le week-end dernier. Un retour gagnant puisque le Brésilien a inscrit le troisième but de son équipe lors la victoire contre Angers SCO (0-3) en ouverture de la 9e journée de Ligue 1. À l’issue de cette rencontre, l’ancien joueur de Flamengo s’est exprimé sur son avenir, en assurant qu’il est heureux à l' OM. L’idée d'un départ ne lui traverse pas l’esprit pour le moment, malgré sa situation difficile.

« Je suis content pour la victoire. Je suis aussi content pour le but que j’ai marqué. Mais le plus important c’est que l’équipe a fait un bon match, on a bien joué. Je suis content d’être ici. Je travaille tous les jours, je suis content d’être à Marseille. C’est le plus important », a-t-il confié. Gerson est lié à l’ OM jusqu’en juin 2026.