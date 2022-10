ESTAC Mercato : Thierno Baldé veut s'affirmer dans le City Group

Publié par Dylan le 09 octobre 2022 à 17:58

Pur produit du PSG, c'est à l'ESTAC Troyes qu'a rebondi Thierno Baldé. Le jeune défenseur espère gravir les échelons dans le City Group.

ESTAC Troyes Mercato : Thierno Baldé veut gagner en expérience dans le City Group

Arrivé cet été en provenance du Havre AC où il s'est affirmé en seulement une saison, Thierno Baldé est devenue la nouvelle pépite en défense de l'ESTAC Troyes qui fait décidément de bonnes affaires. En effet, l'ailier sierra-léonais Moses Turay (18 ans) séduit également la planète football. De son côté, Baldé a déjà disputé sept rencontres de Ligue 1 avec le club aubois et espère poursuivre sur cette lancée. En effet, le joueur de 20 ans cherche à se faire un nom au sein du City Group, composé entre autre de l'ESTAC, Girona (Liga), Manchester City et Palerme (Série B).

Thierno Baldé est conscient que le fait de se montrer aux yeux de ce groupe est indispensable pour gravir les échelons. Dans un entretien accordé à Téléfoot, l'ex-titi parisien a annoncé ne pas vouloir griller les étapes :

« Cette passerelle (entre Troyes et Manchester City) pousse à venir ici mais je suis surtout venu pour évoluer à Troyes. » a ainsi déclaré le jeune défenseur aubois.

Bruno Irles : « Baldé correspond exactement à ce qu’on veut faire ici, à l’ESTAC et avec le groupe City »

Attentif à la situation de son taulier, l'entraîneur de l'ESTAC Troyes Bruno Irles n'a pas tari d'éloges sur le fait d'avoir pu attirer un joueur comme Thierno Baldé :

« Il correspond exactement à ce qu’on veut faire ici, à l’ESTAC et avec le groupe City. C’est un joueur qui a un fort potentiel et qu’il faut développer » s'est exprimé le technicien de 47 ans, également auprès de Téléfoot.

Titulaire à six reprises sur les sept derniers matchs, Thierno Baldé n'a manqué que le rendez-vous face au Clermont Foot ces dernières semaines (victoire 1-3). Malgré le début de saison en dent de scie de son club (l'ESTAC est douzième après 10 journées), le défenseur devrait continuer à éblouir son entraîneur et ses partenaires de son talent. Et pourquoi pas viser un jour Manchester City.