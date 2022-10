Stade Brestois Mercato : Der Zakarian lâche un indice sur son avenir

Dernier de Ligue 1, le Stade Brestois pourrait limoger son entraîneur. Michel Der Zakarian a justement évoqué son sort après la défaite face au FC Lorient.

En sursis avant le derby contre le FC Lorient, lors de la 10e journée de Ligue 1, Michel Der Zakarian est plus que jamais menacé de limogeage. Battue par les Merlus (1-2), son équipe a concédé une 6e défaite en championnat et est désormais la lanterne rouge. Le SB29 a chuté de deux rangs pour se retrouver à la 20e place. Interrogé en conférence de presse d’après-match, sur son avenir à Brest, le technicien Franco-Arménien a reconnu qu’il est sous la menace d’un licenciement, à la suite de la défaite de dimanche au stade Francis Le Blé.

« Quand on perd, on est toujours menacé, après, c'est ma direction qui décide. Ce sont eux les patrons. Moi, je suis là pour faire mon job. J'essaie de faire du mieux possible. Et si on n'est pas contents de moi, on change. »