AC Ajaccio : L'ACA tient son match référence et lance sa saison !

Publié par Enzo Vidy le 11 octobre 2022 à 01:15

Vainqueur surprise au Vélodrome ce week-end face à l'OM, l'AC Ajaccio quitte la dernière place du championnat et se donne de l'espoir pour la suite.

AC Ajaccio : Une victoire au mental pour l'ACA

On leur a promis l'enfer à Marseille, ils ont finalement transformé le Vélodrome en petit coin de paradis. L'AC Ajaccio est allé chercher sa deuxième victoire de la saison, une nouvelle fois hors de ses bases, et face à une équipe qui n'avait toujours pas perdu cette saison en Ligue 1. Rien que ça. Pourtant, l'entame de la rencontre semblait confirmer la difficulté de la mission pour les Corses. Très vite pris par le gros pressing de l'OM, sous l'impulsion d'un Vélodrome encore une fois volcanique, les joueurs de l'ACA vont rapidement craquer en concédant un penalty, transformé par Dimitri Payet pour son 100e but en Ligue 1.

À ce moment-là, il serait relativement osé de venir parier sur une victoire de l'AC Ajaccio. Sauf que les Corses vont petit à petit endormir l'équipe olympienne, avant de jeter un premier coup de froid sur le Vélodrome par l'intermédiaire de Bevic Moussiti-Oko, auteur d'une frappe imparable à 20 mètres à la 25e minute, bien aidé par la passivité de la défense marseillaise. Les deux équipes rentrent aux vestiaires, et les Corses semblent déterminer à faire quelque chose de grand.

La deuxième mi-temps démarre, et l'OM se retrouve pris à la gorge pas l'ACA qui va prendre l'avantage dès la 47e minute, bien aidé par le malheureux Balerdi qui trompe son propre gardien. L'OM et le Vélodrome sont sonnés et ne se relèveront jamais malgré une forte domination en seconde mi-temps. Les Corses l'emportent 2-1 et peuvent exulter au coup de sifflet final. Ils partageront leur joie avec les supporters de l'ACA qui ont fait le déplacement à Marseille. Loïc Durand, fidèle supporter de l'AC Ajaccio, se souviendra longtemps de son 205e déplacement.

AC Ajaccio : Le début de quelque chose de grand

Cette victoire au Vélodrome était inattendue, elle a finalement eu lieu. Les joueurs de l'ACA ont montré leurs valeurs de la saison dernière, celles qui leur ont permis de retrouver l'élite du football français, à savoir de l'envie, de la determination et de la combativité. Le match référence tant attendu par l'ACA est enfin arrivé, et il pourrait être l'élément déclencheur de quelque chose de beau pour les Corses.

Cependant, il faudra gagner la semaine prochaine à Troyes. Car le plus dur après un match comme ça, c'est la confirmation, montrer que ce qui s'est passé à Marseille n'était pas de la chance. Face à une surprenante équipe Troyenne en ce début de saison, l'AC Ajaccio sera attendu au stade de l'Aube dimanche prochain.