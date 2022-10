OM : Dimitri Payet lâche ses vérités sur Tudor après Ajaccio

Au sortir de la défaite de Marseille au Vélodrome contre Ajaccio, Dimitri Payet a de nouveau évoqué sa relation avec Igor Tudor.

Olympien le plus décisif la saison dernière, Dimitri Payet n’est plus un indispensable à l’Olympique de Marseille. Suite à l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc de l’OM, le meneur de jeu a vu son temps de jeu fondre. Ce samedi contre l’AC Ajaccio, il ne débutait que sa quatrième rencontre en 8 matchs de championnat. Buteur contre le promu, le Réunionnais n’a pas évité la défaite de Marseille à domicile, la première de la saison en Ligue 1. Après cette contreperformance, le numéro 10 marseillais a de nouveau évoqué ses rapports avec son nouvel entraîneur au micro de Prime Video.

« On a un système qui fait que cela tourne beaucoup et on doit être au mieux sur le terrain. Ma relation avec Tudor est saine, il y a des matches tous les trois jours, il faut être bon quand on joue ».