C'est officiel, Alain Orsoni n'est plus le président de l'AC Ajaccio. Le club l'a annoncé via un communiqué de presse en dévoilant les raisons de son départ.

Mercato AC Ajaccio : Alain Orsoni quitte le club

Après 31 années de présidence, Alain Orsoni, décide de quitter l'AC Ajaccio. La décision a été annoncée ce matin via un communiqué de presse sur le site officiel du club. L'emblématique président corse estime que "l’heure de la relève a sonné ! Il est temps d’ouvrir de nouvelles perspectives, d’anticiper sur l’avenir et les évolutions d’un monde professionnel en perpétuel changement." Le nom de son successeur n'a pas encore fuité même si des rumeurs évoquaient Stéphane Vannucci avant qu'Alain Orsoni ne démente l'information via ses réseaux sociaux.

L'homme de 69 ans a tout de même tenu à adresser au futur président les enjeux dont il devra faire face. "De nouveaux défis sont à renouveler : pérenniser le sportif, continuer à moderniser nos infrastructures, développer nos ressources financières, nous mettre en conformité avec les enjeux écologiques." La volonté de quitter le club est de permettre un rajeunissement de l'ACA. "Place aux jeunes donc, place à de nouvelles dynamiques, place à des visions résolument modernes adaptées aux exigences de notre temps. C’est animé de ces convictions, que j’ai décidé de démissionner de mes responsabilités en tant que président du club."

Un départ qui intervient après l'affaire du Crédit Mutuel

Sa démission survient quelques jours après que le Crédit Mutuel ait décidé de ne plus être "partenaire" des Acéistes. Une décision injuste pour la formation d' Olivier Pantaloni, qui survient suite au redressement judiciaire du Gazélec d'Ajaccio. Une injustice dénoncée là aussi dans un communiqué de presse. "Cette décision de la direction nationale étant due aux problèmes rencontrés par le Gazéléc. En d’autres termes, nous sommes sanctionnés pour une faute commise par d’autres !!!"

Le prochain président sera présenté ce jeudi 13 juillet, une annonce très attendue par les supporters corses, curieux de savoir qui va défendre les couleurs de leur club.