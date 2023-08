Homme fort de la défense d'Ajaccio depuis deux saisons, Oumar Gonzalez pourrait quitter la Corse. Un club a formulé une offre pour le défenseur.

Mercato AC Ajaccio : L'ACA reçoit une offre pour Oumar Gonzalez

Le retour sur les pelouses a déjà commencé pour l'AC Ajaccio qui n'a pu faire mieux qu'un match nul face à Rodez (1-1). Une rencontre à laquelle Oumar Gonzalez n'a pas participé. Le défenseur central fait l'objet de plusieurs sollicitations, et son absence samedi a de quoi inquiéter les supporters. Une inquiétude que vient confirmer Santi Aouna, qui annonce que ce dernier est dans le collimateur de Sivasspor.

Une offre de 800 000 euros a même était présenté à la direction d'Ajaccio. Si aux dernières nouvelles, il n'a pas donné suite à son prétendant, il se peut que la situation financière des Turcs refroidisse ses envies de départ pour celui qui pourrait retrouver son compatriote Clinton Njie en Turquie. Selon le journaliste, le club fait face à des gros retards de salaire compris entre 5 et 7 mois. De plus, ces problèmes d'argent pourraient refroidir les Corses qui ne voudrait pas faire face à une situation compliquée au moment du transfert. Reste à savoir quelle sera la décision du joueur et surtout si Olivier Pantaloni pourra compter sur lui face à Quevilly-Rouen ce week-end.

Oumar Gonzalez courtisé

Si Sivasspor suit le dossier de près, le FC Metz a aussi fait part il y a plusieurs semaines d'un intérêt pour le Camerounais. Formé chez les Messins, il n'a jamais eu l'occasion de porter le maillot, enchaînant des prêts à Epinal, Rodez et Villefranche avant de s'engager à Chambly et ensuite rejoindre en 2021 le club corse.

Estimé à 2,5 millions d'euros sur Transfermarkt, le Camerounais a vécu une saison pleine avec 30 matchs joués en Ligue 1. Cependant, le numéro 25 n'aura pu empêcher la relégation de son club. Reste à savoir qui aura le dernier mot pour Oumar Gonzalez qui semble inscrire son avenir loin de l'Île de Beauté.