FC Lorient : Deuxième de Ligue 1, Le Bris ne s'enflamme pas

C’est bien le FC Lorient qui est le nouveau dauphin du PSG en Ligue 1, à l’issue de la 10e journée. Mais pas de quoi enflammer Régis Le Bris.

La 2e place du FC Lorient est un classement anecdotique, selon Le Bris

Le FC Lorient est la grosse surprise en Ligue 1 ce début de saison ! Le club Morbihan est deuxième de Ligue 1 avec 25 points, juste derrière le PSG (26 points) et devant l’Olympique de Marseille (23 points), après 10 journées de championnat. Le FCL est passé devant l’OM grâce à sa victoire sur le Stade Brestois dans le derby breton (2-1), mais aussi la défaite des Marseillais face à l’AC Ajaccio (1-2) au Vélodrome.

Cependant, le surprenant rang des Merlus n’émeut pas leur entraineur. Régis Le Bris ne s’enflamme pas du tout, alors qu’il a réussi le meilleur départ de l'histoire des Merlus en Championnat. Selon lui, ce n’est pas le moment de jubiler, car la saison est encore longue. « On est très heureux de vivre ces moments-là, car on sait qu'ils sont rares. Le classement est anecdotique, il reste 28 matchs, c'est énorme, on ne peut pas se projeter », a-t-il indiqué.

Les chiffres du début de saison canon de Lorient en L1

Le FC Lorient est 2e de Ligue 1, surtout grâce à ses 8 victoires, dont 6 consécutives. L’équipe du nouvel entraineur Régis Le Bris a déjà égalé le nombre de ses victoires de la saison dernière sous les ordres de Christophe Pélissier. Les 6 victoires d’affilée en L1 sont également un record pour le club lorientais, car cela ne leur était jamais arrivé. Le FC Lorient compte aussi dans son équipe, le co-meilleur buteur du championnat, Terem Moffi. Il a marqué 8 buts, soit le même nombre que Kylian Mbappé et Neymar du PSG. Contrairement au coach du FC Lorient, Mohamed Toubache-Ter s’enflamme pour le club breton !

« Lorient moins souverain, mais c’est aussi cela la force de ce groupe, savoir s’adapter à son adversaire. Et quand tu joues avec de la confiance, tout roule. Non, Lorient n’est pas un étonnant dauphin », a réagi l'Insider sur son compte Twitter.