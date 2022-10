RC Strasbourg : Une première victoire du RCSA qui fait du bien

Publié par Enzo Vidy le 11 octobre 2022 à 04:05

Ce week-end, le RC Strasbourg est allé glaner son premier succès de la saison dans la douleur sur la pelouse de l'Angers SCO.

RC Strasbourg : Le premier succès est enfin arrivé

Elle était attendue, et elle a enfin eu lieu. La première victoire de la saison strasbourgeoise a été glanée au Stade Raymond Kopa sur la pelouse d'Angers, avec notamment une efficacité offensive retrouvée. Le match s'est rapidement emballé, avec dès la 7e minute l'ouverture du score du RCSA par l'intermédiaire de Kevin Gameiro, rapidement imité par Adrien Hunou à la 11e minute qui permet aux locaux d'égaliser. À dix minutes de la pause, le malheureux Miha Blazic marque contre son camp et permet au RC Strasbourg de reprendre l'avantage et de rentrer aux vestiaires avec un avantage d'un but.

Au retour des vestiaires, les Alsaciens poussent pour faire le break et vont parvenir à le faire à la 58e minute grâce à Habib Diallo. En fin de rencontre, Blazic rattrapera son erreur en réduisant la marque pour les Angevins, mais ça ne suffira pas pour le SCO qui concède sa deuxième défaite consécutive à domicile en s'inclinant 3-2.

RC Strasbourg : Un calendrier difficile à venir pour le RCSA

Cette première victoire fait du bien au RC Strasbourg, et elle arrive peut-être au meilleur des moments. Car les cinq prochains matchs s'annoncent compliqué pour les hommes de Julien Stéphan. Ça commence dès ce vendredi avec la réception de Lille à la Meinau, l'occasion de confirmer le succès à Angers devant son public.

Ensuite, il faudra se déplacer chez le promu toulousain, qui n'a perdu qu'une seule fois à domicile. Six jours plus tard, les Alsaciens accueilleront l'OM à la Meinau avant de se déplacer à l'AC Ajaccio et de finir par la réception du FC Lorient, actuel deuxième du championnat. Les semaines à venir s'annoncent palpitantes au RC Strasbourg.