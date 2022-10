Angers SCO : Un cadre encaisse mal la défaite contre le RCSA

Hier après-midi, l'Angers SCO a de nouveau perdu en Ligue 1 contre le RCSA. Une deuxième défaite de rang qui fait plonger le SCO à la 17e place au classement.

Ce week-end, l'Angers SCO jouait un match de bas de tableau contre le RC Strasbourg. Malgré les attentes des Scoïstes pour ce match, les joueurs de Gérald Baticle n'ont pas pu faire mieux qu'une défaite (2-3) sur leur pelouse face aux Alsaciens. Alors que des changements ont été réalisés au sein du club, Cédric Hountondji a du mal à accepter cette défaite contre une équipe en méforme.

"Il y a beaucoup de frustration parce que je pense que nous étions dans le match. On a montré des bonnes choses et on prend ces buts. Ce n’est donc pas évident à encaisser. Il va falloir travailler encore plus, c’est tout. [...] On a quand même bien réagi après avoir pris le premier but. L’état d’esprit a été très bon quand on a été mené 1-0. Et puis on encaisse ce deuxième but sur coup de pied arrêté. Ce n’est pas possible quoi… Il faut vraiment être plus solides."