LOSC : Un cadre de Fonseca prêt à entrer dans l'histoire

Publié par Jules le 12 octobre 2022 à 01:15

Le LOSC, qui vient de remporter le derby face au RC Lens, veut enchaîner en Ligue 1 et affronte le RC Strasbourg ce vendredi soir à La Meinau.

LOSC : Jonathan David peut entrer dans l'histoire du club

Seul et unique buteur lors de la victoire du LOSC contre le RC Lens dimanche soir (1-0), Jonathan David a déjà inscrit son 7e but de la saison en Ligue 1 et n'est qu'à une réalisation des trois meilleurs buteurs du championnat que sont Kylian Mbappé, Terem Moffi et Neymar. Une performance remarquée pour le Canadien qui disputera la Coupe du Monde au Qatar avec son pays dans quelques semaines seulement.

Avec cette dernière réalisation, Jonathan David s'est approché d'un record au sein de son club. En effet, son but dans le derby était le 35e de l'attaquant canadien sous le maillot du LOSC, lui permettant de rattraper Nicolas Pépé à la seconde place du classement des meilleurs buteurs de Lille au 21e siècle. Grâce à cette réalisation, il n'est plus qu'à une petite longueur d'Eden Hazard (36 buts), meilleur buteur du club nordiste sur cette période.

Une victoire et un record ce vendredi ?

Malgré plusieurs absents pour Lille ce week-end, le LOSC aura à cœur de transformer l'essai après sa victoire dans le derby. En effet, malgré cette victoire importante, les Dogues ne pointent qu'à la 7e place du championnat de France et devront s'imposer contre le RC Strasbourg pour espérer se rapprocher des places européennes, d'autant que le RCSA semble être une équipe prenable, qui vient tout juste de s'imposer pour la première fois en Ligue 1.

Dimanche dernier, le LOSC s'est offert un succès important, mais serait bien inspiré de réitérer cet exploit face au RC Strasbourg pour grimper encore au classement. Du côté de Jonathan David, nul doute que l'international canadien aura à cœur de briller et souhaitera inscrire au moins un but pour réussir à attraper un record lourd de sens avec les Dogues.