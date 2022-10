FC Lorient : Régis Le Bris reçoit une mauvaise nouvelle au FCL

Publié par ALEXIS le 11 octobre 2022 à 13:04

La mauvaise nouvelle que le coach du FC Lorient craignait après la blessure de l’un de ses cadres est confirmée. Il ne rejouera pas avant fin décembre.

FC Lorient : Laurent Abergel indisponible jusqu’à fin décembre

La victoire du FC Lorient face au Stade Brestois (2-1) a laissé une grosse trace chez les Merlus. Sorti sur blessure lors du derby, dimanche, Laurent Abergel est sérieusement touché, comme l’ont confirmé les examens passés dernièrement. Selon le FCL, son capitaine souffre d'une fracture de l'avant-bras et sera absent du terrain jusqu'à la trêve de novembre et décembre. Le milieu défensif des Merlus ne rejouera qu’après la Coupe du Monde, précisément le 28 décembre, lors de la reprise du championnat.

Dans un message posté sur les réseaux sociaux, Laurent Abergel a transmis des mots d’encouragement à toute l’équipe du FC Lorient, actuelle 2e de Ligue 1 derrière le PSG et devant l’OM. « Cette blessure n'est rien à côté de la force de cette équipe. Je vais tout donner pour ce groupe dans un autre rôle et revenir le plus vite possible encore plus fort. »

Une absence qui tombe mal pour Régis Le Bris

L’absence de Laurent Abergel pour les cinq prochains matchs des Merlus en championnat est un gros coup dur pour Régis Le Bris et son équipe. Il est l’un des piliers et figure parmi les joueurs les plus réguliers du club breton depuis plusieurs saisons. Son volume de jeu dans l’entrejeu lorientais est très précieux dans le dispositif de Régis Le Bris. L’entraîneur du FC Lorient dispose certes de solutions de rechange au milieu avec Julien Ponceau, Bonke Innocent ou encore Adil Aouchiche (en reprise), pour accompagner Enzo Le Fée, mais l’impact dans l’entrejeu et le leadership de Laurent Abergel vont bien manquer aux dauphins du Paris Saint-Germain.

Notons que le capitaine des Merlus a disputé les 10 matchs de Ligue 1, avant sa blessure, et que Gédéon Kalulu, un autre cadre du vestiaire du FC Lorient, est blessé (lésion au mollet) et n’a pas pris part au derby contre les Brestois.