Mercato PSG : 200M€, le projet fou du Qatar pour remplacer Messi

Publié par JEAN-LUC D le 11 octobre 2022 à 16:00

Pour la succession de Lionel Messi, le Qatar pourrait se lancer dans une nouvelle opération à la Neymar dans deux ans. Nasser Al-Khelaïfi y songerait déjà.

Mercato PSG : Un phénomène mondial ciblé pour l’après-Messi

Après avoir retourné la planète foot en août 2017 en arrachant Neymar au Barça contre un chèque historique de 222 millions d’euros, le Paris Saint-Germain pourrait égaler ce record dans deux ans. En effet, The Athletic confirme ce mardi que l’attaquant de Manchester City, Erling Haaland, dispose d’une clause de départ pour l’été 2024. Cette dernière serait fixée à 200 millions d'euros, mais uniquement activable pour des clubs évoluant en dehors de la Premier League.

De son côté, le journal espagnol AS estime plutôt cette clause à 180 millions d’euros. L’attaquant de 22 ans pourrait donc quitter les Cityzens dans un peu moins de deux ans contre un gros chèque. Le tabloïd britannique ajoute que le Paris Saint-Germain serait déjà sur les rangs pour le protégé de Pep Guardiola avec un plan bien ficelé pour en faire le successeur de Lionel Messi.

PSG Mercato : Le plan du Paris SG pour recruter Erling Haaland

Auteur de 20 buts et 3 passes décisives après seulement 13 matches toutes compétitions confondues, Erling Haaland affole l'Europe et le Qatar voudrait le chiper à l'Angleterre pour la France. D’après The Athletic, les dirigeants du Paris Saint-Germain voudraient retenir Lionel Messi jusqu’en juin 2024 sans se lancer pour le moment dans une grosse opération. Ensuite, Nasser Al-Khelaïfi et les siens devraient aligner les 200 millions d’euros fixés pour Erling Haaland à l’issue du contrat de l’attaquant argentin.

Toujours selon la même source anglaise, l’objectif du Qatar derrière ce potentiel deal serait d’enlever la concurrence des clubs anglais à un moment où des joueurs comme Messi et Neymar auront peut-être déjà quitté les rangs du Paris SG. Toutefois, le Real Madrid, qui ne souhaiterait plus attirer Kylian Mbappé, dispose de moyens colossaux et pourrait donc être un sérieux concurrent dans ce dossier.