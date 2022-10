OM : Nuno Tavares fait une annonce inquiétante avant le Sporting

Présent en conférence de presse à la veille du match Sporting-OM, Nuno Tavares a reconnu qu’il commençait à être fatigué, mais il refuse de se plaindre.

Large vainqueur du Sporting Portugal (4-1) la semaine dernière, l’ OM devra réitérer cet exploit au Portugal. Les hommes d’Igor Tudor devront s’imposer en vue de se relancer dans la course à la qualification pour les 8es de finale. Le défi sera immense face à un redoutable adversaire, qui sera soutenu par plus de 50 000 supporters. L’ambiance promet donc d'être intense ce mercredi soir au stade José Alvalade.

En attendant, la fatigue commence déjà à se faire ressentir du côté de l’ OM, qui enchaîne les rencontres. Le club phocéen dispute en moyenne un match tous les quatre jours. Ce calendrier dantesque commence à avoir des répercussions sur les organismes. Régulièrement aligné dans le onze de départ de l’Olympique de Marseille, le latéral gauche Nuno Tavares a reconnu qu'il commençait à accuser le coup suite à l’enchaînement des matchs.

« On joue tous les jours, chaque match est une finale. Il y’a beaucoup de fatigue physique et mentale. On doit se concentrer et donner le meilleur de nous même », a-t-il indiqué dans des propos rapportés par la chaîne Infosport +.