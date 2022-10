AC Ajaccio Mercato : Une signature imminente à l'ACA

Publié par ALEXIS le 11 octobre 2022 à 22:33

Un attaquant libéré par le Stade Brestois pourrait bien rebondir à l’ AC Ajaccio. Sa signature avec le promu en Ligue 1 serait imminente.

AC Ajaccio Mercato : L'ACA proche d'un accord avec Youcef Belaïli

Surprenant vainqueur de l’Olympique de Marseille au Vélodrome, dimanche dernier (1-2), l’ AC Ajaccio serait sur le point de se renforcer avant la trêve hivernale. Youcef Belaïli devrait rejoindre l’équipe d’Olivier Pantaloni comme pressenti. Si l’on en croit les informations de Foot Mercato, le polyvalent ailier est sur le point de signer avec l’ACA comme joker. D’après les indiscrétions de la source, « un accord serait proche d'être trouvé ». Selon le média spécialisé, « un rendez-vous est d'ailleurs prévu entre les deux parties dans les prochaines heures pour tenter de conclure les derniers détails » de l’arrivée de l’international algérien (44 sélections, 9 buts) sur l’ile de Beauté.

L'attaquant algérien attendu en renfort à Ajaccio

Youcef Belaïli est libre de tout engagement depuis la rupture de son contrat avec le Stade Brestois. Arrivé à Brest en janvier 2022, il avait signé un contrat de six mois avec le club breton. En 13 matchs de Ligue 1 disputés sous le maillot du SB29, il avait marqué 3 buts et délivré 2 passes décisives. La direction des Ty’Zefs avait finalement prolongé le contrat du joueur de 30 ans, le 4 juillet 2022, jusqu’au 30 juin 2023. Mais Youcef Belaïli n’est pas allé au bout de son accord avec le club du Finistère. Il a résilié son contrat en Bretagne, trois mois après sa dernière signature, précisément le 29 septembre 2022. Après son passage à Angers (2017-2018) et à Brest, l’Algérien devrait apporter son expérience à l’ AC Ajaccio. Le promu est en grande difficulté en L1. Classée 18e du championnat après 10 journées, l'équipe d'Olivier Pantaloni est relégable en Ligue 2.