RC Lens : Gervais Martel valide une nomination au RCL

Gervais Martel a réagi à la probable nomination de Grégory Thil comme directeur sportif du RC Lens, à la place de Florent Ghisolfi parti à Nice.

RC Lens : Martel est d'accord pour Grégory Thil au poste de directeur sportif

Le RC Lens a réussi à récupérer Grégory Thil (42 ans), qui était en partance à l’OGC Nice avec Florent Ghisolfi. Grâce à un deal conclu avec le club azuréen, le RCL a pu conserver son responsable de la cellule recrutement. Il devrait d’ailleurs être promu au poste de directeur sportif chez les Lensois, comme l’a laissé entendre Arnaud Pouille. Invité de la chaîne L’Équipe, Gervais Martel a donné ses impressions sur Grégory Thil dans ses nouvelles responsabilités. « Je trouve que c’est bien », a-t-il confié au sujet de la potentielle promotion du recruteur.

Selon l’ancien président du RC Lens (1988-2012 et 2013-2017), Grégory Thil a les atouts pour être un bon Directeur sportif, si la direction des Sang et Or le nomme, comme pressenti. La raison ? « C’est un gars du coin. Il était à Boulogne (Pas-de-Calais), c’était un très bon joueur », a souligné Martel.

Thil peut réussir comme Ghisolfi, selon l'ex-président du RCL

Grégory Thil a débarqué à Lens en décembre 2020, en tant que recruteur, juste après avoir raccroché les crampons au Racing Besançon. Il a donc seulement près de deux ans d’expérience. Mais cela n’est pas un souci, de l'avis de l’ancien dirigeant du Racing Club. « Ils vont lui donner sa chance. Mais qui connaissait Ghisolfi il y a deux ans ? Pas grand monde », a-t-il justifié. Parlant de Florent Ghisolfi, il avait été nommé coordinateur sportif au RC Lens en mai 2019, en provenance du FC Lorient où il était dans le staff du coach principal Mickaël Landreau. Mais en deux saisons en Artois, il a réussi à mettre en place une équipe compétitive qui a fait son retour en Ligue 1 en mai 2020 et figure parmi les meilleures dans l'élite.