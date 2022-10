Stade Rennais Mercato : Un surprenant retour en vue au SRFC

Publié par Ange A. le 13 octobre 2022 à 06:19

Le Stade Rennais pourrait récupérer un défenseur central parti en Angleterre cet été. Celui-ci est prêté avec option d’achat à un promu.

Stade Rennais Mercato : Un défenseur du SRFC en galère en Premier League

Loin d’entrer dans les plans de Bruno Genesio cette saison, Loïc Badé est parti poursuivre sa carrière loin de la Bretagne. Le défenseur central arrivé du RC Lens en 2020 a effectué la traversée de la Manche cette saison. L’ancien Sang et or est prêté avec option d’achat à Nottingham Forest, promu en Premier League cette saison. Son départ était d’autant attendu que Rennes avait déjà bouclé deux signatures en défense avec les arrivées d’Arthur Theate et de Joe Rodon. Le premier a été transféré en provenance de Bologne. Quant au second il est prêté avec option d’achat par Tottenham. Alors qu’il a rejoint l’Angleterre, Badé broie du noir avec son nouveau club.

Vers un retour de Badé à Rennes l’été prochain ?

Le défenseur central prêté par le Stade Rennais ne semble pas entrer dans les plans de Steeve Cooper. L’entraîneur du promu n’a pas encore fait appel aux services du défenseur âgé de 22 ans. De quoi jeter un froid sur son avenir avec le club anglais, actuel 19e de Premier League. En cas de retour de Loïc Badé, le SRFC se verrait priver d’un chèque de 14 millions d’euros, représentant l’option d’achat de son défenseur. Lequel est encore sous contrat avec le club breton jusqu’en 2026.

Avant son départ, il avait disputé un match de Ligue 1. C’était contre Ajaccio lors de la 3e journée. La direction du SRFC misait même davantage sur son départ définitif puisqu’elle lui avait trouvé un remplaçant. Christopher Wooh a été recruté en provenance du RC Lens contre 9 millions d’euros. En galère à Nottingham, le défenseur central semble également sans avenir à Rennes avec les récentes signatures bouclées à son poste cet été.