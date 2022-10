LOSC : Paulo Fonseca veut confirmer face au RC Strasbourg

Après la belle victoire dans le Derby face à l'ennemi du RC Lens, l'entraîneur du LOSC veut désormais enchainer ce vendredi à Strasbourg.

Victorieux dimanche dernier face au RC Lens, le LOSC monte en puissance petit à petit. Il faut maintenant confirmer demain soir face au RCSA, et quand il s'agit d'enchaîner les victoires, les Lillois n'y arrivent pas. Depuis le début du championnat, Lille n'a jamais réussi à s' imposer deux fois de suite cette saison en Ligue 1. Pire encore, depuis la 4e journée de Ligue 1 et une victoire 3-1 à l'ACA, le LOSC a toujours perdu la rencontre après avoir gagné la précédente ce qui freine considérablement la progression des Dogues au classement.

En conférence de presse en début d'après-midi, l'entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, est revenu sur les difficultés rencontrées par son équipe pour enchaîner les victoires.

"On n'a pas su par moments enchaîner les victoires alors qu'on aurait pu. C'est ce qui manque aujourd'hui : plus de consistance, être capables d'enchaîner. On a parfois perdu alors qu'on faisait de bonnes prestations. On pourrait avoir quelques points en plus. Il nous faudrait enchaîner trois ou quatre victoires pour engranger de la confiance."