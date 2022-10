AJ Auxerre Mercato : Une figure de l'OL sur le banc de l'AJA ?

Publié par Jules le 13 octobre 2022 à 15:57

L' AJ Auxerre, qui s'est récemment débarrassé de Jean-Marc Furlan, veut retrouver un entraîneur et se penche sur un ancien coach de l'OL.

AJ Auxerre Mercato : Rémi Garde pour remplacer Jean-Marc Furlan

Depuis dimanche, les changements d'entraîneurs vont bon train en Ligue 1. Depuis le début de semaine, quatre coachs ont été limogés par leur club, notamment Jean-Marc Furlan qui a été remercié par l' AJ Auxerre. Mais l'AJA ne veut pas traîner pour retrouver un nouveau technicien et dispose d'une short-list bien fournie pour trouver rapidement une solution afin de relancer le club, actuellement 16e de Ligue 1 après 10 journées de championnat.

Pour remplacer Jean-Marc Furlan, l' AJ Auxerre viserait notamment un ancien coach de l'OL et il s'agit de Rémi Garde. Passé pendant trois ans sur le banc des Gones, le technicien français est sans club depuis la fin de son aventure canadienne avec l'Impact Montréal en 2019. Une piste révélée par L'Équipe qui assure tout de même que Sabri Lamouchi garde les faveurs des dirigeants auxerrois dans le choix de leur futur entraîneur.

L' AJA doit vite se relancer en Ligue 1

Si Jean-Marc Furlan a obtenu un sursis concernant son mauvais geste contre Clermont dimanche, l' AJ Auxerre pourrait ne pas avoir cette chance en fin de saison si elle ne performe pas mieux durant les prochaines semaines et les prochains mois. Englué dans le bas du classement, le club bourguignon va devoir faire bien mieux pour s'éloigner de la zone rouge.

Sevrée de victoire depuis 6 matchs, l' AJ Auxerre va devoir élever son niveau de jeu pour tenter d'engranger des points. En effet, durant les six derniers matchs, l'AJA s'est incliné à six reprises et dispose de la deuxième pire défense de Ligue 1 avec 22 buts encaissés en seulement 10 rencontres de Ligue 1. Espérons pour le club de l'Yonne que la tendance va s'inverser pour s'éviter une saison très compliquée pour son retour dans l'élite.