Stade Brestois Mercato : Le profil du futur entraineur du SB29 connu

Publié par ALEXIS le 14 octobre 2022 à 00:49

Qui sera le futur entraineur du Stade Brestois ? Des noms circulent déjà dans le Finistère, alors que le club prendrait son temps pour définir son profil.

Stade Brestois Mercato : Lozenzi tenté par un entraineur peu connu ?

Le Stade Brestois a écarté son entraineur Michel Der Zakarian, mardi, et a nommé Bruno Grougi, qui était en charge de l'équipe de National 3, comme entraineur intérimaire, aux côtés de Julien Lachuer et Yvan Bourgis (adjoints). Cela, en attendant de trouver un nouvel entraineur principal. Des noms sont déjà associés au SB29, notamment celui de Christophe Pélissier et Jocelyn Gourvennec. Ces deux entraineurs libres depuis leur départ respectif du FC Lorient et du LOSC. Cependant, la direction du club n’a encore entamé aucune négociation avec un nouvel entraineur selon les informations de L’Équipe. Elle « prend son temps pour trancher sur l'identité » du futur coach.

Grégory Lorenzi, le directeur sportif du Stade Brestois, « n’est pas encore entré dans la phase active - rendez-vous - du processus de remplacement de Michel Der Zakarian », indique la source. Sur la question du profil, le quotidien sportif croit savoir que Lorenzi est intéressé par le parcours récent de « jeunes » techniciens. Et qu’il « pourrait être tenté d'opter pour un entraineur, pas nécessairement habitué depuis plusieurs années aux joutes de la Ligue1 ».

Le SB29 séduit par la réussite de Haise et Le Bris en Ligue 1

Deux entraineurs sont cités en exemple par le média : Franck Haise (51 ans), que le RC Lens vient de prolonger jusqu’en 2027, et Régis Le Bris (46 ans) qui fait un début de saison canon avec le FC Lorient. Les Sang et Or sont 4es du championnat après 10 journées, tandis que les Merlus sont 2es et dauphins du PSG, avec seulement un point en moins que les Parisiens. La réussite de Haise et Le Bris en Ligue 1 séduit certes plusieurs clubs, mais ils ne sont pas enclins à un départ en ce moment. Pas au Stade Brestois en tout cas !