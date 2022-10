OM Mercato : Igor Tudor déjà dans le viseur d'un cador !

Publié par Thomas le 14 octobre 2022 à 11:07

Auteur d'un début de saison remarquable avec l' OM, Igor Tudor se retrouve au centre des attentions et voit un géant italien lui tourner autour.

OM Mercato : Marseille conquis par Igor Tudor

C’est peut-être le nom le moins clinquant de ce mercato XXL entrepris par Pablo Longoria cet été. Arrivé dans l’urgence après le départ soudain de l’Argentin Jorge Sampaoli, Igor Tudor semble s’être mis les supporters dans la poche, brillant sur la scène nationale et même internationale. 3e de Ligue 1 derrière le PSG et le FC Lorient, l’Olympique de Marseille a surpris l’Europe ces deux dernières semaines, en venant à bout à deux reprises du Sporting Portugal, se relançant dans la course pour les 8es de la Ligue des Champions. Un bilan positif pour le technicien croate qui commence logiquement à attirer du beau monde en Europe.

D’après les informations du site CalcioMercato, la Juventus de Turin serait très intéressée par les services de l’entraîneur marseillais, dans l’optique de remplacer Massimiliano Allegri. Le coach des Bianconeri est sur la sellette après une série de mauvais résultats en Serie A et en Ligue des Champions. L’équipe d’Angel Di Maria se chercherait secrètement un nouveau coach et aurait en haut de sa short-list inscrit le nom d’Igor Tudor. Un intérêt qui devrait rapidement être détourné par la direction de l’ OM et son président, Pablo Longoria, qui compte bien inscrire son entraîneur dans la durée.

OM Mercato : Didier Drogba salue le travail d’Igor Tudor

Au centre de nombreuses interrogations lors de son arrivée dans la cité phocéenne cet été, Igor Tudor a progressivement su convaincre les observateurs, par son charisme mais aussi ses résultats positifs. Après avoir opéré des choix forts dans son onze comme la mise à l’écart du capitaine Dimitri Payet ou encore le milieu brésilien Gerson, l’ancien coach de l’Hellas Vérone a instauré une dynamique positive à Marseille saluée par bon nombre de fans olympiens. Sur Canal+, la légende ivoirienne, Didier Drogba, a souligné le bel impact du Croate sur son groupe cette saison, notamment après la double victoire en Ligue des Champions, alors que le club pointait à la 4e place du groupe D avec 0 point.

"Ce qui est intéressant du côté de l’Olympique de Marseille c'est de voir l'impact que l'entraîneur Igor Tudor a sur son équipe. Il y a une bataille psychologique qui a été gagnée au match aller. On a vu les images où il a mis la pression sur l'équipe portugaise. Son énergie rejaillit vraiment sur son équipe. En agressant un petit peu les joueurs du Sporting au match aller Tudor a donné une certaine confiance à son groupe et on a vu aujourd'hui ils ont pris le match en main, c'est comme s'ils jouaient à domicile, ils n'ont pas eu peur du Sporting et je suis vraiment très fier de la manière dont ils ont abordé ce match."