Montpellier HSC Mercato : Dall’Oglio sous pression avant le RC Lens

Publié par ALEXIS le 14 octobre 2022 à 11:29

Olivier Dall’Oglio est sous pression au Montpellier HSC. Il redoute son limogeage après celui des entraîneurs de l’OL, Brest, Auxerre et Reims.

Montpellier HSC : Olivier Dall’Oglio ressent une sorte de tension

C’est la valse des entraîneurs en Ligue 1 et cela met Olivier Dall’Oglio sous tension au Montpellier HSC. L’Olympique Lyonnais a limogé Peter Bosz et engagé Laurent Blanc. Le Stade Brestois s’est séparé de Michel der Zakarian et a mis en place un staff intérimaire de trois entraîneurs. À l’AJ Auxerre, Jean-Marc Furlan a été viré pour mauvais résultats. Idem pour Oscar Garcia au Stade de Reims. Interrogé en conférence de presse avant le match du MHSC contre le RC Lens, samedi à 21h au stade Bollaert, Olivier Dall’Oglio n’a pas caché son inquiétude au sujet d'un éventuel limogeage.

« Le mot panique est peut-être un peu exagéré. On ressent une sorte de tension. Il ne faut pas en faire une généralité, car il y a peut-être aussi des cas particuliers […]. La pression, la tension, elles y sont au niveau des clubs […]. Ce mois d’octobre n’est pas bon pour les entraineurs, c’est clair. »

Guy Lacombe vole au secours du coach du MHSC

La crainte de l’entraîneur du Montpellier HSC est légitime, son équipe est 10e avec 12 points au classement après 10 journées de Ligue 1, mais n’a que 4 points de plus que l'Angers SCO, le premier relégable. La lutte est très serrée dans la deuxième moitié du tableau où les 7 clubs classés de la 14e à la 20e place se tiennent à 2 points d’écart. Invité à parler de l’actualité du football régional, sur la chaîne Via Occitanie, Guy Lacombe s’est prononcé sur la situation d’Olivier Dall’Oglio dans l’Hérault. Il estime que ce serait une erreur de le virer maintenant.

« D’abord, il faut regarder le classement et je vois qu’il est 10e. Franchement, si on vire un entraineur quand il est 10e, c’est quand même un peu chaud […]. Je pense que tout le monde sait qu’Olivier Dall’Oglio est un coach qui travaille bien […]. Cela serait vraiment une erreur de se priver de la qualité de cet entraineur à Montpellier. Je crois en lui. »