PSG-OM : Grande nouvelle à Paris à deux jours du Classico !

Publié par JEAN-LUC D le 14 octobre 2022 à 14:01

À deux jours du Classico PSG-OM qui se jouera au Parc des Princes, le coach parisien Christophe Galtier a reçu une bonne nouvelle pour son groupe.

PSG-OM : Retour de Messi dans le groupe pour l'entraînement

En clôture de la 11e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain accueille l’Olympique de Marseille, dimanche, à 21h, au Parc des Princes. À deux jours de cette rencontre importante, l’entraîneur du club de la capitale a accueilli un précieux renfort offensif au Camp des Loges ce vendredi matin. Incertain pour ce match contre les hommes d’Igor Tudor, Lionel Messi a fait son retour à l’entraînement collectif.

Forfait lors des deux dernières rencontres du PSG face au Stade de Reims et Benfica, en raison d'une douleur au mollet, le meneur de jeu argentin avait déjà effectué des séances individuelles jeudi alors que le reste du groupe de Christophe Galtier bénéficiait d'un jour de repos. Sur les clichés publiés ce jour par le Paris SG, Lionel Messi apparaît balle aux pieds aux côtés du jeune Warren Zaïre-Emery. Un signe positif en vue du choc au sommet face à l'OM, requinqué par un retour flamboyant en phases de poules de Ligue des Champions, après deux victoires éclatantes contre le Sporting Lisbonne (4-1, 2-0). Toutefois, le joueur de 35 ans ne compte pas prendre de risque.

PSG-OM : Lionel Messi vraiment apte pour le Classico ?

Buteur lors du match aller de Ligue des Champions entre le Benfica Lisbonne et le Paris Saint-Germain le 5 octobre dernier (1-1), Lionel Messi était sorti en fin de rencontre en raison d’une douleur au mollet droit. Depuis, le meilleur buteur de l’histoire du FC Barcelone n’a plus pris part aux entraînements collectifs des Rouge et Bleu. Son retour au Camp des Loges ce vendredi, à deux jours du Classico contre l’Olympique de Marseille, est donc une bonne nouvelle pour Christophe Galtier et le Champion de France en titre.

Toutefois, L’Équipe assure que la présence du partenaire de Neymar et Kylian Mbappé au Parc des Princes n'est pas totalement garantie pour dimanche soir. En effet, le quotidien sportif explique que l’international argentin ne veut prendre aucun risque en précipitant son retour à quelques semaines de la Coupe du Monde qui se jouera au Qatar. Cette compétition internationale est probablement la dernière de la carrière de l'ancien joueur du FC Barcelone. Toujours selon la même source, LionelMessi serait même prêt à attendre le déplacement à Ajaccio le 21 octobre prochain pour signer son retour sur les terrains.

PSG-OM : Christophe Galtier annonce la couleur pour Messi

Plus aucun doute possible, Lionel Messi sera bel et bien présent dans le groupe du PSG pour la réception de l'OM. De passage en conférence de presse en début d'après-midi, Christophe Galtier a donné des nouvelles fraîches sur l'état physique de son joueur. Selon le coach du club parisien, le septuple Ballon d'Or est prêt à affronter les Olympiens dimanche soir.

« Messi ? Leo s’est entraîné ce matin normalement avec le groupe. Après on va attendre comment il réagit à la séance de demain matin. Il fera aussi la séance normale. À l’instant où je vous parle oui, Leo est opérationnel », a déclaré le technicien marseillais.