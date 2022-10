Mercato PSG : Un surprenant retour se profile pour Pochettino

Publié par Ange A. le 15 octobre 2022 à 03:33

Libre depuis son départ du PSG cet été, Mauricio Pochettino pourrait signer un retour en Premier League dans les prochains jours.

Mercato PSG : Pochettino à la relance en Premier League ?

Après une saison et demie sur le banc du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino a été remercié par le club francilien. Le technicien argentin a payé une saison fort décevante du club francilien. Le PSG a été sorti dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. La bande à Marquinhos a notamment essuyé une nouvelle remontada contre le Real Madrid. Les Rouge et bleu se sont faits éliminer au même stade en Coupe de France par l’OGC Nice. Le club de la capitale s’est contenté de soulever son 10e titre de champion de France. Insuffisant pour la direction de Paris. L’Argentin est libre depuis son départ du club francilien et pourrait reprendre du service du côté de l’Angleterre dans un club en difficulté.

Pochettino à la place de Steven Gerrard ?

Selon Football Insider, l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain pourrait effectuer son retour sur un banc en Premier League. La source révèle un intérêt d’Aston Villa pour l’ancien coach du PSG. Lequel ne serait pas opposé à un challenge avec le club de Birmingham, actuel 16e du championnat. L’équipe entraînée par Steven Gerrard n’a enregistré qu’une seule victoire lors de ses cinq dernières sorties. Un bilan peu reluisant au vu des investissements réalisés lors du dernier mercato.

En cas de départ l’ancien capitaine des Three Lions, Mauricio Pochettino serait donc le favori pour prendre sa succession sur le banc des Villans. En cas de signature à Villa, il signerait alors son retour en Angleterre. Il avait déjà officié à Southampton puis à Tottenham avant de rallier l’Hexagone et le PSG. Son nom avait circulé ces dernières semaines du côté de l’OGC Nice. Mais la direction du Gym a conforté son entraîneur, le Suisse Lucien Favre.