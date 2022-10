PSG : Le Paris SG devrait laisser partir Kylian Mbappé

Publié par Gary SLM le 15 octobre 2022 à 11:51

La relation PSG - Kylian Mbappé vire progressivement au vinaigre. Le joueur français entretient une ambiance de crise qui, si elle n'est pas écourtée, pourrait dévaster tout le club de la capitale. Son départ plus que jamais la solution.

Cette demande anti-Neymar de Kylian Mbappé au PSG

Tout au PSG se passait bien tant que Kylian Mbappé était concentré sur son football. Le joueur, qui a fait l'objet du deuxième transfert le plus couteux de l'histoire du club de la capitale, 180 millions d'euros, passait pour un exemple dans le monde des footballeurs par sa conduite en dehors et sur le terrain. Complice avec Neymar Jr à leur arrivée au Paris Saint-Germain, l'attaquant français a pu confirmer assez rapidement son talent au haut niveau aux côtés du Brésilien. Aujourd'hui, la donne a changé à un point que le Bondynois souhaite le départ de l'ancien joueur du FC Barcelone.

Kylian Mbappé, lors des négociations pour la prolongation de son contrat, n'a pas seulement cherché une augmentation de ses revenus. Durant l'année qu'ont duré les tractations, la cible du Real Madrid n'a cessé de faire des demandes qui sortent des limites du bon sens, des exigences bizarres et déraisonnables qui ont finalement détérioré son image.

Les exigences du joueur pour prolonger avec le Paris Saint-Germain

La progression de Kylian a été si fulgurante qu'il a très vite commencé à rivaliser avec Neymar dans l'esprit du public. Pendant que le Brésilien affichait une hygiène de vie douteuse pour un footballeur de haut niveau, Mbappé lui prenait le plus grand soin à ses statistiques.

C'est d'ailleurs au regard de son rendement que le Real Madrid s'est lancé à corps perdu dans la bataille pour le recruter, quitte à faire voler en éclat le pacte de non-agression qui semblait exister entre Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Perez. Un an avant la fin de son contrat, le joueur français de football n'a cessé de donner dans la surenchère.

Mbappé a même poussé le bouchon plus loin en exigeant de ses dirigeants la mise en place de la meilleure équipe du monde comme s’ils ne savaient pas quelle dimension donner à leur projet. Paradoxalement, le buteur demandait le départ de Neymar Jr qui est pourtant dans le top 5 des meilleurs joueurs de la planète avec Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Erling Haaland. Ce que semble ignorer le footballeur français, c'est que l'ancien joueur du Barça a une double fonction aux yeux de ses dirigeants. Neymar est, avec Lionel Messi, le joueur qui fait le mieux connaitre la marque PSG en Amérique du Sud et même en Asie, non négligeable aux yeux de QSI.

Certains médias avancent que l'avis du Français a compté dans la décision de Nasser Al-Khelaïfi de se séparer Leonardo. Il a été remplacé par Luis Campos qui est un proche de Mbappé. Ce dernier a recruté l’entraîneur Christophe Galtier avec qui il a déjà travaillé du côté de Lille OSC, mais a échoué à engager le top numéro 9 souhaité par Mbappé.

Paris SG : Neymar organise la riposte

En plus de ses performances sportives, Ney est le symbole de la toute-puissance de QSI qui l'a arraché de force au Barça pour 222 millions. Mais Kylian n’a pas grand-chose à faire de l’apport du brésilien à qui il a grignoté ses avantages acquis à sa signature au Paris SG. Il lui a pris l'avantage de tirer les pénaltys, meilleure façon dans son entendement de se mettre en vue pour le Ballon d'Or.

Cette trahison passe mal chez le Brésilien qui n'avait pas vu venir l'envie dévorante du prince d'être déjà le roi. Naturellement, Neymar renforce sa relation avec Lionel Messi qu'il a encouragé à le rejoindre au Paris Saint-Germain. L'été passé, le brésilien a fait attention à sa ligne en engageant un préparateur physique durant toutes ses vacances. À Dieu les kilos en trop que lui reprochait le public français à chaque début de saison. Cette précaution a donné le résultat qu’on connait de son meilleur début de saison avec le Paris SG. Lionel Messi, qui devrait finalement être présent pour le match PSG-OM, assiste impuissant à cette ambiance qu'il ne soupçonnait pas avant de signer.

Pourquoi le Paris Saint-Germain doit tout arrêter avec Kylian

Si la direction gère tant bien que mal cette histoire, un autre fait pourrit davantage l'ambiance. Kylian Mbappé fait courir des rumeurs de son envie de quitter le club en janvier. De mémoire, aucun footballeur de très haut niveau n'avait changé de club en milieu de saison. Pendant que les médias font de cette affaire un véritable chou gras, l’intéressé n’éprouve aucune nécessité de démentir pour faire baisser les tensions.

Mbappé donne l'impression de tirer profit de cette situation en jouant la carte du pourrissement. Il a pourtant montré le 19 juin dernier, par son tweet sur son échange avec Noël Le Graët, sa capacité à clarifier une situation. Malgré des intentions de partir du PSG que lui prêtent les médias européens, pas une réaction ne vient de lui pour rassurer.

Cette rumeur apparue le matin du match de l'Uefa Ligue des champions Paris SG - Benfica (1-1) a pesé sur le mental du groupe, comme en témoigne le résultat. À l’approche du classico PSG-OM de dimanche, l’affaire continue de faire grand bruit.

Le monde du football français est tenu en haleine par ces histoires de Mbappé qui agacent de plus en plus. Une certaine opinion parisienne commence d’ailleurs à penser qu'il est mieux que le club cède l'attaquant pour se concentrer sur le duo Neymar-Messi. Remplacer Mbappé par un joueur offensif sans problème est la seule façon pour Paris de mettre toute son énergie dans l'atteinte de ses objectifs, notamment en Ligue des champions.