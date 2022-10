Équipe de France : Fofana peut profiter du forfait de Kanté

Publié par Dylan le 16 octobre 2022 à 17:03

Nouveau en Équipe de France, le milieu de l'AS Monaco Youssouf Fofana sait qu'il va falloir se montrer dans les prochains jours pour la Coupe du Monde.

Équipe de France : Dernières semaines décisives pour Fofana

Appelé en Équipe de France pour la première fois lors de la dernière trêve internationale, Youssouf Fofana entretient toujours le rêve de revêtir la tunique des Bleus au Qatar. Pour cela, il va falloir que le Monégasque poursuit sur sa lancée en Ligue 1. Le milieu de terrain n'a manqué qu'une seule des dix premières rencontres de l'élite : c'était face... au RC Lens, seule équipe avec l'ESTAC Troyes à avoir battu l'AS Monaco sur sa pelouse depuis le début de la saison.

Alors que le club de la Principauté reste toujours en course pour le podium en Ligue 1 (6ème à 4 points du RC Lens, troisième provisoire avec un match en plus), Youssouf Fofana et ses partenaires restent tout de même sur une défaite cuisante sur le terrain de Trabzonspor en Ligue Europa jeudi (4-0). Interrogé après le match, le nouvel international français (2 sélections) ne s'est pas caché derrière des excuses :

« C'était dur, car le score ne reflète pas forcément le match. Il faut aller de l'avant. Il ne faut pas trop ressasser les défaites, ce n'est pas la première et ce ne sera pas la dernière dans notre carrière. Il faut savoir avancer et rebondir »

Youssouf Fofana veut jouer la Coupe du Monde au Qatar

Faisant partie des joueurs les plus utilisés par son entraîneur Philippe Clement, Youssouf Fofana est un rouage essentiel de l'AS Monaco. Mais s'il veut grimper plus haut et viser la Coupe du Monde au Qatar, il sait qu'il va falloir se montrer décisif dès ce dimanche face au Clermont Foot :

« J'ai été en sélection lors de la dernière trêve internationale, donc ça devient un objectif car on se dit qu'on n'est pas si loin. Je sais qu'il reste quelques semaines déterminantes. Ce mois de compétition va être décisif. Je vais tout faire pour être au moins dans la pré-sélection. Le coach fera ses choix et il faudra que j'en ressorte sans regrets »

Youssouf Fofana n'est évidemment pas le seul prétendant pour la place libre laissée par N'Golo Kanté, forfait pour la Coupe du Monde. Son coéquipier en club Benoît Badiashile compte lui aussi tout donner pour obtenir le graal, tout comme Adrien Rabiot, Mattéo Guendouzi ou encore Boubacar Kamara.