Dans le but d’anticiper le futur départ de Youssouf Fofana, l’AS Monaco ambitionne de frapper un joli coup du côté de l’Olympique de Marseille.

Mercato OM : L’AS Monaco fonce sur Pape Gueye

Tout va très vite dans le dossier Pape Gueye. Durant sa suspension de quatre mois infligée par la FIFA dans le cadre son litige avec Watford, l’international sénégalais a toujours été soutenu par la direction de l’Olympique de Marseille. Le président Pablo Longoria lui a régulièrement témoigné son soutien et lui a même proposé un nouveau contrat. Cependant, les différentes offres de prolongation transmise par la direction phocéenne sont loin d’être satisfaisantes aux yeux du joueur. Ce dernier refuse jusqu’ici d’accepter les termes présentés par l’OM.

Si sa situation contractuelle reste intacte, Pape Gueye quittera alors librement l’Olympique de Marseille à l’issue de la saison en cours. Ce scénario est inenvisageable pour la direction de l’OM qui privilégie à présent une seconde option : vendre le championnat d’Afrique en titre dès cet hiver afin de tirer profit sur son départ. Cette décision marseillaise a rapidement alerté plusieurs clubs en quête de renfort au milieu de terrain. Et selon les informations dévoilées par L’Équipe, l’AS Monaco est l’un des sérieux candidats à la signature de Pape Gueye.

Pape Gueye visé pour remplacer Youssouf Fofana

Le milieu de terrain de 24 ans est à l'aise avec le ballon, il est capable de casser les lignes et de servir les attaquants. Sa polyvalence est perçue comme un atout majeur pour les Monégasques, car Pape Gueye peut évoluer devant la défense et au poste de milieu central, offrant ainsi des options tactiques intéressantes. Son sens du jeu et sa capacité à prendre des initiatives pourraient apporter une dimension supplémentaire à l’entrejeu de l’AS Monaco et compenser le probable départ de Youssouf Fofana très courtisé sur le marché des transferts.

En cas de départ de l'international français, le Sénégalais pourrait le remplacer sur le Rocher. Surtout que l’AS Monaco pourrait s’attacher les services de Pape Gueye à un prix très accessible. Les négociations entre les différentes devraient rapidement débuter. De son côté, l’ancien milieu de terrain du Havre ne ferme pas définitivement la porte à une prolongation à Marseille. Sa première volonté est de poursuivre son aventure à l’OM. Il espère ainsi se voir proposer une meilleure offre de prolongation dans les semaines à venir. Dans le cas contraire, il devra faire ses valises. Burnley, Fulham et le FC Porto seraient aussi en embuscade pour sa signature.