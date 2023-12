Après Lucas Beraldo, dont le transfert avec Sao Paulo est quasiment bouclé, le PSG s’apprête à s’offrir les services de Gabriel Moscardo. Le futur président des Corinthians a confirmé le transfert.

Mercato PSG : Accord contractuel entre le Paris SG et Gabriel Moscardo

Désireux de renforcer son milieu de terrain dans la seconde moitié de saison, le Paris Saint-Germain veut recruter dans ce secteur de jeu durant le prochain mercato hivernal. Alors que les noms de Casemiro (Manchester United), Khéphren Thuram (OGC Nice) et Youssouf Fofana (AS Monaco) sont cités ces dernières semaines, Luis Campos serait sur le point de finaliser un coup plus prometteur du côté du Brésil.

En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par le journaliste Fabrizio Romano, malgré l’intérêt de Chelsea, le PSG a eu les faveurs de l’international espoir brésilien Gabriel Moscardo. Le spécialiste mercato explique notamment que le conseiller football des Rouge et Bleu a trouvé un accord contractuel avec les représentants de Moscardo et travaille désormais sur un terrain d’entente avec les dirigeants des Corinthians pour conclure la transaction. Une tendance confirmée par le prochain président du club brésilien.

Gabriel Moscardo « se dirige vers Paris »

Après les médias brésiliens, Foot Mercato assure que le Paris Saint-Germain est sur le point de trouver un accord total avec les Corinthians pour Gabriel Moscardo. Le journaliste Santi Aouna du média francilien précise même qu’il ne reste plus que quelques détails à régler pour finaliser le deal, qui devrait rapporter au club de Sao Paulo 25 millions d’euros, bonus compris. Au micro de la chaîne ESPN Brasil, le futur président des Corinthians, Augusto Melo, a confirmé le transfert de Moscardo à Paris.

« Malheureusement, la carrière de Moscardo ici est terminée, il a la tête ailleurs. Nous lui avons laissé la liberté de choisir sa destination afin qu’il soit heureux. Oui, il se dirige vers le PSG », a déclaré le dirigeant brésilien. La source auriverde indique également que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos sont pressés de conclure ce dossier. L’AC Milan et Chelsea ne lâchant pas le natif de Taubaté, qui va renoncer à une partie des 20% qu'il possède sur son droit économique, pour rejoindre l’équipe de Luis Enrique.