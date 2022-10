Mercato OM : L'annonce détonnante de Payet sur son avenir

Publié par Ange A. le 17 octobre 2022 à 01:44

Relégué sur le banc cette saison par Igor Tudor, Dimitri Payet vient de livrer une nouvelle confidence sur son avenir avec Marseille.

En l’espace de quelques mois, le statut de Dimitri Payet a changé à l’Olympique de Marseille. Olympien le plus décisif lors de la saison écoulée, le milieu offensif n’est plus qu’un simple remplaçant sous Igor Tudor. Le Réunionnais n’a disputé que cinq des dix rencontres auxquelles il a pris part comme titulaire. Le milieu de 35 ans ne compte d’ailleurs qu’une seule réalisation et une passe décisive sur la campagne en cours. Le meneur de jeu de l’OM semble désormais résigné. Interrogé par Prime Video, il a accepté son nouveau statut mais ne compte quitter le club phocéen malgré sa situation délicate.

« Si je jouais jusqu’à 42 ans, j’aimerais être titulaire. Mais il faut respecter les choix du coach et les performances des coéquipiers. Il faut accepter le fait qu’un joueur joue, car il est bon. […] À 35 ans, il faut accepter d’être un super-sub. Je qualifie le club pour la Ligue des Champions et je ne la joue pas, c’est horrible. C’est horrible ! Mais voilà, il faut l’accepter ».

Un dernier objectif avec Marseille pour Payet

Le meneur de jeu de l’Olympique de Marseille vise un objectif. Dimitri Payet souhaite soulever un trophée avec l’OM. « Il me reste quelques années, je profite des moments qui me restent. Maintenant, l’envie de soulever un trophée me trotte dans la tête », a-t-il confié. Relégué sur le banc à Marseille, l’international tricolore ne disposera plus que d’un an de contrat au terme de cette saison. De quoi jeter un froid sur son avenir. Surtout que Pablo Longoria reste marqué par le départ gratuit de Boubacar Kamara cet été à Aston Villa.