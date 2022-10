ASSE-Paris FC : Après la défaite, c'est déjà la crise à l'AS Saint-Etienne !

Publié par ALEXIS le 17 octobre 2022 à 10:35

La défaite de l’ ASSE face au Paris FC à Geoffroy-Guichard (0-2) a plongé le club dans une crise profonde. Une réunion est prévue ce lundi.

ASSE : Une réunion de crise avec Roland Romeyer

L’ ASSE est en crise ! La défaite des Stéphanois lors de la 12e journée de Ligue 2 a été l’élément déclencheur. Jean-François Soucasse (président exécutif) a exprimé son mécontentement dans le vestiaire après le match perdu Geoffroy-Guichard. « Aujourd’hui, il ne faut pas se voiler la face, on joue le maintien. Il faut que tout le monde l’entende », a-t-il pesté, suite à la cinquième défaite concédée par les Verts. D’après Le Progrès, la haute direction de l’AS Saint-Etienne a décidé de sortir du silence, ce lundi.

Roland Romeyer, co-prioriétaire du club ligérien va demander des comptes à Loïc Perrin, Samuel Rustem (directeur général adjoint délégué aux activités sportives) et Laurent Batlles (entraîneur), en compagnie de Jean-François Soucasse, selon le journal régional. Ce sera également l’occasion pour les responsables de s’assurer que les propriétaires vont dégager des moyens pour recruter de nouveaux joueurs, lors du mercato hivernal. Il serait même envisagé de recruter un joker avant l’ouverture du marché des transferts, afin de renforcer l’équipe de Laurent Batlles en urgence.

L'AS Saint-Etienne en panne de résultats !

L’ ASSE avait pour objectif une remontée rapide en Ligue 1 avant le coup d’envoi de la saison. Mais après 12 matchs disputés, c’est mission impossible ! Les Verts ont déjà 15 points de retard sur les trois clubs présents sur le podium : le Havre AC, le FC Sochaux et les Girondins de Bordeaux. Ayant démarré le championnat avec 3 points en moins, en raison des sanctions de la saison dernière en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne est 19e avec 8 points, soit 2 victoires, 5 nuls et 5 défaites. Des résultats insuffisants pour prétendre aux deux premières places qui donnent accès à l’élite. Plus grave, l’AS Saint-Etienne est menacée de descente en Nationale, car quatre clubs rejoindront cette division à l'issue de l'exercice 2022-2023.