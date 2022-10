ASSE Mercato : Des recrues et un joker attendus à Saint-Etienne !

Publié par Thomas le 17 octobre 2022 à 11:55

En pleine crise sportive, l'ASSE va prochainement rencontrer Jean-François Soucasse pour planifier de futures signatures au club.

ASSE Mercato : Le plan de crise est lancé à l’AS Saint-Etienne

Malgré un mercato estival ambitieux, l’AS Saint-Etienne patine toujours en championnat et a acté samedi une nouvelle défaite, contre le Paris FC à Geoffroy-Guichard. Un coup dur pour Laurent Batlles et ses hommes qui n’arrivent pas à enchaîner les bonnes performances et culminent désormais à la 19e place du classement de Ligue 2. Alors que certains observateurs espéraient voir le club ligérien lutter pour la montée, les Verts se retrouvent finalement dans la même situation que la saison dernière. "Il faut que tout le monde prenne conscience qu’on joue le maintien, il faut l’entendre. On ne peut pas tout le temps dire que ça va aller, ça va arriver. Non il ne faut pas se voiler la face", déclarait Laurent Batlles après la défaite des siens contre l’équipe parisienne.

Plus que jamais en crise, l’ ASSE souhaite rapidement inverser la tendance. Si l’espoir d’une montée en Ligue 1 semble quasi anéanti, les Verts souhaitent toutefois offrir une meilleure copie pour le reste de la saison et a planifié une réunion de crise pour ce lundi. Comme le révèle Le Progrès, Roland Romeyer a pris la décision de rencontrer Jean-François Soucasse, Laurent Batlles, Loïc Perrin et Samuel Rustem pour évoquer la situation de l’AS Saint-Etienne. Alors que Soucasse ne s'était toujours pas exprimé sur les récentes contre-performances du club ligérien, ce dernier a été forcé à s’entretenir avec le président stéphanois qui de son côté veut "demander des comptes" à sa direction.

ASSE Mercato : Plusieurs signatures attendues à Saint-Etienne

Si l’objectif de cet entretien est de mettre les pendules à l’heure pour ne pas faire sombrer une nouvelle fois l’AS Saint-Etienne sportivement, les dirigeants veulent également s’accorder sur de prochaines arrivées pour renforcer l’effectif. D’après la source, ces derniers vont mettre en place ce lundi un plan financier pour recruter lors du mercato hivernal mais également signer un joker médical d’ici-là. De quoi voir débarquer une nouvelle tête d’ici janvier ?