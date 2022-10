FC Nantes : Kombouaré tape du poing sur la table après Brest

Publié par Enzo Vidy le 17 octobre 2022 à 14:35

Lors de la victoire du FC Nantes face au Stade Brestois hier après-midi, un attaquant nantais s'est frustré de ne pas tirer un penalty.

FC Nantes : Kombouaré met les choses au claires concernant les penalty

Décidément, il n'y a pas qu'au PSG que les penalty sont une véritable affaire d'état. Lors de la précieuse victoire face au Stade Brestois, 4-1 hier après-midi, les Canaris ont obtenu deux penaltys. Si Ludovic Blas a raté le premier, Moses Simon ne s'est pas fait prier pour convertir le deuxième. Mais Mostafa Mohamed, qui voulait tirer le deuxième penalty, n'a pas caché sa frustration en voyant Simon s'en charger. Une attitude qui n'a pas vraiment plu à Antoine Kombouaré, qui est revenu sur cette affaire en conférence de presse après la rencontre.

"Je pense qu’il voulait frapper le penalty, il a boudé un peu. On aura l’occasion d’en parler. Cela l’a fait sortir un peu de son match, parce qu’il a bien démarré. On l’a senti déçu. Il a fallu faire en sorte qu’il reste dans le match. Dans la difficulté, il faut soutenir les joueurs. C’est bien pour lui, mais il ne faut pas que cela se renouvelle."

Voilà un message clair qui devrait rapidement éteindre le débat sur les penalty au sein du FC Nantes.

FC Nantes : Une victoire qui fait du bien

Elle était attendue, et elle est enfin arrivée. Après sept sans victoires toute compétitions confondues, les nantais ont enfin renoués avec le succès. Et avec la manière. Car depuis le début de la saison, l'inefficacité offensive des joueurs d'Antoine Kombouaré a souvent été pointée du doigt. Hier après-midi, le FCN en a passé quatre au Stade Brestois et a donc retrouvé le chemin des filets.

Mais ce qui compte le plus c'est le classement à l'issue de cette 11e journée de Ligue 1. Les Canaris sont désormais à la 14e place et se donnent un peu d'air. Même si tout n'a pas été parfait, l'essentiel est là, et le FC Nantes peut aborder son déplacement à Nice avec de réelles ambitions.