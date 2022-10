FC Nantes Mercato : Le soulagement de Kombouaré après Brest

Publié par Ange A. le 17 octobre 2022 à 00:14

Antoine Kombouaré s’est offert un sursis ce dimanche grâce au carton du FC Nantes contre le Stade Brestois (4-1) à La Beaujoire.

FC Nantes Mercato : Antoine Kombouaré s’offre un sursis au FCN

Fin de la série noire pour le FC Nantes. Dimanche, les Canaris ont mis un terme à leur disette de sept matchs sans victoire. Le FCN a renoué avec le succès contre le Stade Brestois. Le club des bords de l’Erdre s’est imposé avec la manière contre son rival finistérien (4-1). Les Jaune et vert se sont offerts une remontada face au SB29. Les visiteurs ont ouvert le score grâce à Noah Fadiga (18e). Moses Simon a sonné la révolte des locaux sur penalty (35e). Ignatius Ganago (36e), Mostafa Mohamed (71e) et Moussa Sissoko (88e) ont ensuite permis à Nantes de prendre le large. Ce succès tombe à point nommé et offre un certain sursis à Antoine Kombouaré. L’avenir du technicien kanak semblait menacé en raison des mauvais résultats de son équipe.

La satisfaction de Kombouaré après Brest

L’entraîneur du FC Nantes se réjouit de ce large succès. Il salue notamment l’attitude de ses poulains. Le coach du FCN est confiant pour la suite. Il entend enclencher une nouvelle dynamique après cette démonstration contre Brest, la lanterne rouge du championnat.

« Nos trois derniers buts sont sur des pressings, ça montre qu’ils avaient envie de mordre, de croquer. Je suis content des joueurs, de ce qu’ils ont fait, a savouré le Kanak en conférence de presse. Je sais que ce n’est qu’une victoire. Elle en appelle d’autres. Elle va redonner des sourires. Le but marqué par Brest nous a réveillés, révoltés. En plus, il est évitable. On a superbement réagi. J’ai vu des garçons se lâcher, le deuxième but surtout nous a fait du bien. »

Tombeur du SB29, le FCN sort de la zone rouge et occupe la 14e place du classement. Les Canaris vont tenter d’aligner un nouveau succès contre les Aiglons de Nice lors de leur prochaine sortie. Ce sera dimanche prochain à l’Allianz Riviera.