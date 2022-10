AJ Auxerre : Jean-Marc Furlan va se faire taper sur les doigts

Publié par Jules le 17 octobre 2022 à 21:51

Limogé par l' AJ Auxerre la semaine passée, Jean-Marc Furlan n'en a pas fini avec les problèmes et passe aujourd'hui devant la commission de discipline.

AJ Auxerre : Jean-Marc Furlan devant la commission de discipline ce lundi

Le dimanche 9 octobre, l' AJ Auxerre se déplaçait sur la pelouse de Clermont Foot lors de la 10e journée de Ligue 1. Une nouvelle défaite sur la pelouse du CF63 qui a scellé l'avenir de Jean-Marc Furlan sur le banc de l'AJA. En effet, l'ancien coach du club de l'Yonne a été limogé dans la semaine qui a suivi cette rencontre, à cause de la méforme du club, mais aussi et surtout à cause d'un très mauvais geste.

En effet, alors que son équipe perdait, l'ancien coach de l'AJ Auxerre a été expulsé. En réaction, Jean-Marc Furlan a adressé un doigt d'honneur en destination des supporters de Clermont Foot. Un geste qui a précipité son renvoi de l'AJA et qui lui vaut d'être entendu, ce lundi par la commission de discipline en présence de son avocat. Et il risque très gros.

Plusieurs matchs de suspension pour Furlan

Ce geste d'humeur pourrait coûter très cher à Jean-Marc Furlan. Selon RMC Sport, l'ancien joueur de l'OL pourrait être suspendu pour quatre matchs. Une sanction qui n'entrera en vigueur avec son prochain club et qui ne devrait pas faciliter la recherche d'une nouvelle équipe à coacher pour celui qui a permis à l'AJ Auxerre de retrouver la Ligue 1 cette saison.

De son côté, l'AJ Auxerre va tenter de rebondir en Ligue 1 et a déjà commencé ce week-end. Les Auxerrois ont en effet pris un point important contre l'OGC Nice dans un match difficile ce dimanche. Prochaine étape pour l'AJA, retrouver un nouvel entraîneur au plus vite pour stabiliser le club. Pour le moment, Christophe Pélissier semble avoir les faveurs de la direction de l'actuel 16e de Ligue 1.