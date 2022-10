Stade Brestois : Un déficit de confiance évident au SB29

Publié par Jules le 18 octobre 2022 à 03:05

Le Stade Brestois, qui menait 1-0 au début du match contre Nantes, s'est finalement incliné 4 buts à 1 contre les Canaris et pointe à la dernière place.

Stade Brestois : Julien Lachuer pointe un manque de confiance

Le Stade Brestois, qui a limogé Michel Der Zakarian la semaine dernière, s'est de nouveau incliné face au FC Nantes, malgré une bonne entame de match. En effet, ils ont pris l'avantage à la 18e minute de jeu grâce au premier but de Noah Fadiga avec le club breton. Un but qui a redonné l'espoir à tout le groupe brestois. Cependant, cela aura duré à peine plus d'un quart d'heure pour le SB29.

En effet, à la 35e minute, le FC Nantes égalise avant de doubler la mise moins d'une minute plus tard. Deux buts coup sur coup qui ont ruiné le moral du Stade Brestois en quête de points en championnat, mais aussi de confiance, comme l'a rappelé Julien Lachuer, qui est revenu sur ce retournement de match dont les joueurs ne se sont pas relevés. "On mène 1-0 et derrière on prend deux buts, explique Julien Lachuer, avant de concéder, la confiance est encore fragile."

Le SB29 connaît trop de problèmes défensifs en Ligue 1

Dernier de Ligue 1 après la 11e journée, le Stade Brestois n'a pris que 6 points en championnat. Un bilan insuffisant si les Bretons veulent rester dans l'élite, surtout dans une saison à quatre descentes. Parmi les éléments qui expliquent cette mauvaise forme, si Honorat a pointé les méthodes de Der Zakarian, il y a également un véritable problème à résoudre du côté de la défense du SB29, la deuxième pire défense de Ligue 1 depuis le début de saison.

En effet, le Stade Brestois, qui a déjà encaissé 25 buts en 11 journées doit résoudre ce problème pour espérer prendre des points. Ce dimanche contre le FC Nantes, l'équipe a complètement craqué derrière et a encaissé quatre buts face à une équipe dont aucun joueur n'avait marqué le moindre but depuis un mois. Un constat symptomatique des largesses de la défense du SB29.