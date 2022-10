Stade Brestois : Honorat enfonce encore un peu plus Der Zakarian

Publié par Jules le 17 octobre 2022 à 12:35

Le Stade Brestois vit une période trouble. Alors que Michel Der Zakarian vient d'être viré, le SB29 pointe à la dernière place du championnat.

Stade Brestois : Franck Honorat critique la méthode Der Zakarian

Le Stade Brestois, bon dernier de Ligue 1, s'est de nouveau incliné sur la pelouse du FC Nantes ce week-end malgré le limogeage de Michel Der Zakariand en tant que coach du SB29. Dans des propos rapportés par Ouest-France, Franck Honorat, cadre du club est revenu sur les méthodes de coaching de l'ancien entraîneur du club breton.

"Ces dernières semaines, on sentait une équipe qui jouait avec le frein à main et sans plan de jeu. On se concentrait beaucoup sur l’équipe adverse mais je pense qu’il faut qu’on se concentre sur nous pour faire le moins d’erreurs possible. Il faut reprendre du plaisir parce que quand tu n’as pas gagné un match depuis début août, revenir à l’entraînement et ne pas prendre de plaisir, c’est là que tout le monde sombre. Ça devient un cercle vicieux."

Malgré la lourde défaite infligée par le FC Nantes au Stade Brestois (4-1), les joueurs ne doivent pas se démoraliser et, selon Franck Honorat, doivent retrouver le plaisir de jouer au foot.

Franck Honorat ne retrouve pas son niveau de la saison dernière

Très performant la saison passée avec le Stade Brestois, Franck Honorat avait inscrit 11 buts et délivré 6 passes décisives en championnat. Cette saison, au bout de 11 journées, il n'en est qu'à un but et une passe décisive. Un bilan bien moins reluisant qui se voit également dans le contenu de ses matchs avec le SB29 depuis le début du championnat. Un constat dont le joueur est lui-même conscient.

"J’aimerais retrouver 100 % de confiance pour redevenir le Franck de l’année dernière parce que moi aussi j’ai envie de faire gagner l’équipe, marquer des buts et prendre les trois points. Je me concentre sur moi-même et petit à petit si tout le monde fait pareil et hausse son niveau ça va le faire."

Espérons pour l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne et pour le Stade Brestois que le changement de coach à venir fera son effet. Parmi les prétendants, Jocelyn Gourvennec pourrait d'ailleurs poser ses valises en Bretagne pour tenter de sauver le SB29.