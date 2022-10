PSG Mercato : L’Inter Milan et le Paris SG d’accord pour Skriniar

Publié par JEAN-LUC D le 18 octobre 2022 à 15:36

Priorité de Luis Campos depuis l’été, Milan Skriniar est toujours à l’Inter Milan. Finalement, les deux clubs sont d'accord sur une chose dans ce dossier.

Mercato PSG : L’Inter et le Paris SG attendent la décision de Skriniar

À la recherche d’un défenseur central supplémentaire pour compléter l’effectif de Christophe Galtier, le Paris Saint-Germain serait prêt à revenir à la charge pour Milan Skriniar lors du prochain marché des transferts de janvier. Pour obliger l’Inter Milan à libérer son défenseur de 27 ans de ses six derniers mois de contrat, le club de la capitale envisagerait de mettre sur la table des négociations un chèque compris entre 20 et 30 millions d’euros.

Mais les Nerazzurri ne comptent pas se laisser dépouiller aussi facilement et continuent de pousser pour convaincre l’international slovaque de signer un nouveau contrat avant l’ouverture du mercato hivernal. Ce mardi, Tuttomercatoweb révèle ainsi que le club lombard préparait une nouvelle proposition pour Skriniar avec à la clé le même salaire que Lautaro Martinez et Marcelo Brozovic, les deux gros revenus du vestiaire de l’Internazionale, soit 6,5 millions d’euros annuels.

Une offre qui n’atteint toujours pas les 9 millions d’euros par saison que le Paris SG serait prêt à verser à l’ancien coéquipier d’Achraf Hakimi. Mais à ce jour, le PSG et l'Inter Milan sont d'accord sur une chose dans ce dossier : la dernière décision revient au natif de Ziar nad Hronom. En attendant, le directeur sportif de la formation italienne a adressé un nouveau message à son capitaine.

Mercato PSG : Nouvelle sortie de Marotta sur Milan Skriniar

Libre le 30 juin prochain, Milan Skriniar tient en haleine le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan. Si le champion de France en titre lui offre un contrat en or afin qu’il rejoigne la Ligue 1 dès cet hiver, le club lombard aimerait qu’il accepte de poursuivre l’aventure entamée depuis juillet 2017 au delà de l’été prochain avec en prime le brassard de capitaine. Mais les choses traînent. Initialement prévue pour cette semaine, la réunion entre la direction de l’Inter et les représentants du joueur a été reportée.

Giuseppe Marotta a précisé que cette rencontre serait « certainement dans quelques semaines ». Toutefois, le directeur sportif italien reste optimiste pour l’avenir de Milan Skriniar. Présent à l’édition 2022 du Gran Gala del Calcio, le dirigeant intériste a notamment déclaré, dans des propos relayées par Tuttomercatoweb : « Nous sommes confiants, même si le sort dépend en grande partie de ce qu'il compte faire. Mais dans mon rôle, je dois être optimiste. » Le PSG et l’Inter Milan attendent donc chacun la décision de Milan Skriniar.